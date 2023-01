﻿Bauträger Bonava legt in Parkstadt Leipzig-Portitz los

Im Frühjahr beginnt der Bau von 94 mietpreisgebundenen Wohnungen an der Tauchaer Straße. Nebenan sind auch noch wenige Eigenheim-Parzellen frei. Trotzdem ist das alles nur die Ouvertüre für noch größere Pläne in der Parkstadt Leipzig-Portitz.

Leipzig. Der aus Schweden stammende Baukonzern Bonava will in Leipzig weiter Wohnraum schaffen. Im Frühjahr 2023 beginnen die Arbeiten für ein Großvorhaben in der Parkstadt Portitz, teilte Regionsleiter Frank Schwennicke mit. „Im ersten Schritt errichten wir drei Mehrfamilienhäuser mit 94 mietpreisgebundenen Wohnungen. Der Mietpreis für eine neue geförderte Wohnung beträgt 6,50 Euro kalt pro Quadratmeter.“