﻿Mieten viel zu hoch: Neubauten am Bayerischen Bahnhof werden jetzt Eigentumswohnungen

Leipzig. Welche unschönen Folgen sehr lange Genehmigungszeiten bei Bauprojekten haben können, lässt sich jetzt im Leipziger Süden beobachten. Neben der S-Bahn-Trasse am Dösner Weg begann Ende vergangenen Jahres der Investor Buwog damit, fünf neue Häuser mit insgesamt 222 Wohnungen zu errichten. „Ursprünglich wollten wir das ganze Ensemble jetzt schon bezogen haben“, sagte Buwog-Geschäftsführerin Eva Weiß am Dienstag bei einer kleinen Feier vor Ort. Stattdessen sei die Fertigstellung mittlerweile erst für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Noch gewichtiger dürften die Auswirkungen der langen Genehmigungszeit – vom Bauantrag bis zum grünen Licht aus dem Rathaus vergingen dreieinhalb Jahre – für die künftige Bewohnerstruktur sein. Buwog ist ein Tochterunternehmen des Wohnungsriesen Vonovia. Normalerweise errichtet der Bauträger Häuser, die anschließend durch Vonovia vermietet und langfristig im Bestand gehalten werden. Doch schon vor drei Monaten warnten beide Unternehmen öffentlich, dass die stark gestiegenen Neubaukosten auch in Leipzig nur noch durch Kaltmieten von um die 17 Euro pro Quadratmeter finanzierbar wären. Das sei viel zu teuer, um große Stückzahlen zu vermieten.

Durchschnittspreis liegt bei 4500 bis 5000 Euro pro Quadratmeter

Inzwischen wurden aus der neuen Lage Konsequenzen gezogen, sagte Weiß nun auf der Baustelle. Buwog werde 200 Wohnungen am Dösner Weg als Eigentumswohnungen verkaufen. Der Durchschnittspreis dieser Zwei- bis Fünf-Raum-Quartiere liege bei 4500 bis 5000 Euro pro Quadratmeter. „Im August starten wir die Vermarktung. Der Mietansatz vom Zeitpunkt des Bauantrages aus dem Jahr 2019 hätte durch die zwischenzeitlich gestiegenen Baukosten nicht mehr realisiert werden können“, erläuterte sie.

Lediglich 22 Wohnungen in dem Ensemble, das aus vier Siebengeschossern und einem Elfgeschosser besteht, seien als Sozialwohnungen konzipiert. Sie werden (unter Nutzung von Fördermitteln) zu reichlich 5 Euro kalt pro Quadratmeter vermietet, was den sogenannten Kosten der Unterkunft (KdU) in Leipzig entspricht. Die KdU-Sätze bekommen zum Beispiel Langzeitarbeitslose für ihre Wohnkosten vom Jobcenter erstattet. Um den Einzug bewerben dürfen sich aber nur Bedarfsgemeinschaften, die einen weißen Wohnberechtigungsschein haben.

Das kleine Baustellenfest am Dienstag war als Ersatz für eine Grundsteinlegung gedacht. Es fand auf der Bodenplatte einer gemeinsamen Tiefgarage statt, die alle fünf Neubauten miteinander verbinden wird. „Wir feiern erst jetzt, weil erst jetzt wirklich alle offenen Fragen geklärt sind“, sagte Weiß. „Das Haus 3 und das Hochhaus werden noch dieses Jahr im Rohbau stehen. Alle Dächer werden begrünt. Zugleich bauen wir den Dösner Weg als Straße neu sowie noch einen Mischwasserkanal.“

Beschluss des Baurechts soll Ende 2024 kommen

Kritik am Leipziger Rathaus hatte Weiß bereits beim Mitteldeutschen Immobilienkongress in der vergangenen Woche geübt. Die dreieinhalb Jahre für die fünf Häuser seien viel zu lang, weil es sich dabei um ein einfaches Genehmigungsverfahren gemäß Paragraph 34 Baugesetzbuch handelte. Bundesweit gelten für solche Verfahren eigentlich drei Monate bis zum Bescheid als Ziel.

Schon seit zwölf Jahren läuft unterdessen das weit aufwendigere Bebauungsplan-Verfahren für den Hauptteil des Areals Bayerischer Bahnhof – es umfasst insgesamt 35 Hektar früherer Bahnflächen. Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) bestätigte am Dienstag vor Ort, dass die Verwaltung aktuell von einem finalen Beschluss des Baurechts bis Ende 2024 ausgeht. Allerdings hänge dieser Termin auch vom Ergebnis einer öffentlichen Auslegung der Entwürfe ab September 2023 ab.

Weiß versicherte, Buwog wolle im Bereich des Bebauungsplanes (entlang der Lößniger Straße) nach wie vor gern 1300 Wohnungen und weitere Gebäude errichten. „Je länger die Genehmigungen brauchen, desto teurer wird es aber am Ende für die Nutzer. Erst wenn wir das Baurecht haben, werden wir sehen, zu welchen Konditionen es sich umsetzen lässt. Anderthalb Jahre sind noch eine lange Zeit.“

Dienberg schlägt selbstkritische Töne an

Baudezernent Dienberg ist seit knapp drei Jahren in Leipzig tätig. Von ihm waren bei dem Fest auch selbstkritische Töne in Richtung Stadtverwaltung zu hören. Um die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, wolle Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zeitnah eine Klausur durchführen, kündigte er an. Allerdings seien die Kommunen auch abhängig von Bund und Land, die immer mehr Vorschriften beschließen würden.

Wegen der geänderten Marktlage umgeplant wurde jüngst ebenfalls das Vorhaben „Wohnen am Bayerischen Bahnhof“ der Leipziger Stadtbau AG. Statt 111 sollen dabei an der Kohlenstraße nun 151 Eigentumswohnungen in drei Häusern entstehen – ebenfalls mit gemeinsamer Tiefgarage. Sie erhalten zudem einen höheren Energiestandard, erklärte Vorstand Patrik Fahrenkamp bei dem Fest. Der Baustart sei für 2023, die Fertigstellung für 2026 vorgesehen.

