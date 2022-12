﻿Bayerischer Bahnhof: Tauben sollen raus aus der S-Bahn-Station

Tierschützer begleiten seit Jahren argwöhnisch die Anstrengungen der Deutschen Bahn, die Taubenplage in den Griff zu bekommen. Die Situation hat sich zugespitzt. Jetzt startet die Bahn einen Versuch, den Tauben den Aufenthalt in der Station zu vermiesen.

Leipzig. In der S-Bahn-Station Bayerischer Bahnhof wurde ein neuer Versuch gestartet, die Taubenplage in den Griff zu bekommen. Anlass war offenbar, dass sich die Situation in den vergangenen Wochen in der stark mit Tauben-Kot verunreinigten Station verschlechtert hat: Wegen der Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hatten sich immer mehr Vögel dorthin geflüchtet und sie noch stärker verunreinigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer vom Bayrischen Platz in die Untergrundstation will, wird gleich am Eingang von drei großen dunklen Raubvogel-Attrappen begrüßt – mit Drähten sind sie an der Dachkonstruktion befestigt. Viel Wirkung entfalten sie allerdings nicht, direkt unter ihnen sitzen die Tauben auf dem Treppengeländer...

Trotz Raubvogelattrappen: „Taubenbegrüßung“ am Eingang der S-Bahn-Station Bayerischer Bahnhof. Die Vogel-Blicke signalisieren: „Hier haben wir das Sagen.“ © Quelle: André Kempner

Auch auf dem Tiefbahnsteig springt einem die Taubenplage ins Gesicht. Von den Gitterrosten der Dachverkleidung ist der Kot auf die Bahnsteigkanten und in Gleise gefallen. Wer nach oben schaut, sieht dort auf der mit Gitterrosten abgehängten Decke ebenfalls Unmengen Tauben-Dreck und auch tote Tiere. Direkt auf dem Bahnsteig sind aber deutlich weniger Kot-Spuren zu sehen. Denn über diesem Bereich wurden in den vergangenen Tagen die Gitterroste abgebaut; dort gibt es keine Rückzugsmöglichkeiten mehr für die Tiere. Trotzdem gibt es auf dem Bahnsteig immer noch Kotreste. Denn sobald dort die Zahl der Fahrgäste abnimmt, landen sofort Tauben und platzieren ihre "Botschaft".

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Bahn ist es der nächste Versuch, die Taubenplage in den Griff zu bekommen. „Wir dürfen weder schießen noch Giftköder auslegen“, schildert ein Beteiligter. „Wir dürfen die Tiere nur vergrämen.“ Doch für die Tauben bleibt die Station eine Art El Dorado. Denn in ihr ist es warm und es gibt viel zu sehen – alles ist viel interessanter als die Ruinen entlang des einstigen Gleisvorfeldes, wo die Tauben schon brüteten, bevor die S-Bahn-Station gebaut wurde. Und mancher Reisende lässt sogar etwas Proviant liegen.

Komfortables Domizil: In der Station ist es warm, und die City mit ihren vielen Fressplätzen ist nahe. © Quelle: André Kempner

Damit die Vögel nicht so leicht landen können, hat die Bahn Spikes auf den vom Architekten entworfenen Röhren angebracht – stabile Drähte, die in die Höhe ragen. Auch offene Stellen, die den Tauben lange als Sitzplätze dienten, wurden verschlossen. Und Ende 2020 wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Stadttaubenhilfe Leipzig sogar ein Taubenhaus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs errichtet. "Die DB hat den Bau und die Ausstattung des Taubenhauses finanziert und kommt für die Kosten der Fütterung auf", sagt ein Bahn-Sprecher.

Im März 2021 wurden in dem Taubenhaus sogenannte Locktauben angebracht, also Attrappen, die den anderen Tauben vorgaukeln, dort auf Artgenossen zu treffen. „Die Annahme durch die Tauben ist positiv“, meint der Bahn-Sprecher. „So konnten wir schon zahlreiche Tiere aus dem Bayerischen Bahnhof in dem Schlag zählen.“

Spikes an den architektonischen Elementen sollen dafür sorgen, dass die Tiere weniger Möglichkeiten finden, um sich niederzulassen. © Quelle: André Kempner

Zusätzlich wurde für die Tauben-Vergrämung 2021 begonnen, Revisionsklappen in der Streckmetalldecke zu montieren, um einerseits eine bessere Instandhaltung zu ermöglichen und andererseits tote Tiere zu entsorgen. Diese Deckenverkleidung wird jetzt vollständig demontiert. Sie soll anschließend gereinigt und instandgesetzt werden. „Gleichzeitig wird versucht, alle schmalen Öffnungen zu verschließen – vor allem in den Randbereichen, unter anderem an den Treppenzugängen“, schildert der Bahn-Sprecher. „Es werden auch weitere Revisionsklappen in die Decke eingebaut, sodass künftig die Reinigung der Decke einfacher wird.“ In diesem Jahr seien auch weitere Spikes angebracht worden – unter anderem an Schildern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen ersten Erfolg haben die Bahner offenbar erzielt: Seit der teilweisen Abnahme der Streckmetalldecke über der Station seien die Beschwerden von Fahrgästen „deutlich zurückgegangen“, heißt es.

Trotz der zahlreichen Spikes finden die Tauben offenbar immer wieder Möglichkeiten, ihre Botschaften zu hinterlassen. © Quelle: André Kempner

Um den Tauben den Aufenthalt in der Station zu verleiden, sollen 2023 die beiden Befahranlagen dauerhaft demontiert werden, die zur Reinigung der Stationswände installiert wurden. Auch die Fahrschienen der beiden Anlagen würden abgebaut, heißt es. „Dadurch reduzieren sich die Sitzmöglichkeiten der Tauben weiter“, betont der Sprecher. Um die Wände trotzdem weiter reinigen zu können, würden sogenannte Anschlagpunkte angebracht – also Steighilfen für Industriekletterer. Die sollen künftig die Reinigung der Wände übernehmen.

Seit Inbetriebnahme des City-Tunnels im Dezember 2013 hat die DB bereits mehrere hunderttausend Euro in die Lösung des Problems investiert. Außerdem wird jeden Tag eine Nassreinigung durchgeführt, damit der Bahnhof trotz der Taubenpopulation für die Reisenden gut nutzbar bleibt. Es gibt allerdings auch schon Forderungen nach zusätzlichen Reinigungen.