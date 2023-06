﻿Leipzigs letzte große Kriegsbrache wird ein Juwel

Leipzig. Die Weichen für die Zukunft des Wilhelm-Leuschner-Platzes sind gestellt. Die letzte Leipziger Kriegsbrache bekommt ein neues Gesicht. Schon in den 1990er-Jahren entwickelte der damalige Baubürgermeister Nils Gormsen eine erste Vision zur Gestaltung des Platzes. Doch es sollte noch mehr als zwei Jahrzehnte dauern, bis diese nun konkrete Formen annimmt.

Auf diesem Teil des Wilhelm-Leuschner-Platzes soll das Freiheits- und Einheitsdenkmal entstehen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Am Dienstag legte die Stadtverwaltung den Bebauungsplan für das 60 000 Quadratmeter große Gebiet im Süden der Innenstadt vor. Dieser wird am 5. Juli in der Ratsversammlung zur Abstimmung stehen.

Umsetzung der Pläne dauert noch „zehn, zwölf Jahre“

Es gehe um ein „Herzstück der Stadtentwicklung“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) bei der Vorstellung des städtebaulichen und planerischen Rahmenkonzeptes, an dem sich die künftige Bebauung des Platzes orientieren wird. „Leipzig bekommt eine neue, lebendige Mitte mit Platz für Wissenschaft und Wohnen, für ein Museum, die Markthalle, Musik- und Volkshochschule, viel Grün – und nicht zuletzt für ein Freiheits- und Einheitsdenkmal“, betonte er. Für Leipzig wird es nicht weniger als ein Prestigeprojekt. „Es müssen hochwertige, ästhetische Bauwerke entstehen, die auch modernsten Ansprüchen von Energie und Nachhaltigkeit genügen“, so Jung. Das werde nicht von heute auf morgen geschehen. Jung: „Es liegen zehn, zwölf Jahre in der weiteren Entwicklung vor uns.“

Die Baupläne für den Wilhelm-Leuschner-Platz (vorn). © Quelle: Patrick Moye

Um den hohen Ansprüchen an dieses Megaprojekt zu genügen, soll es nach den Worten von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) für jedes einzelne Gebäude einen architektonischen Wettbewerb geben.

Im südöstlichen Teil entlang der Windmühlenstraße entsteht als erstes das neue Leibniz-Institut für Länderkunde, das bis Anfang 2025 stehen soll. Bis Mitte der 2030er-Jahre werden dann auf dem östlichen Teil des Areals weitere Bauwerke folgen: der Global Hub (eine Forschungseinrichtung der Universität), eine Markthalle, die Volkshochschule, die Musikschule und an der nordöstlichen Spitze neben dem ehemaligen Bowlingtreff, aus dem das neue Naturkundemuseum wird, die neue Juristische Fakultät der Leipziger Uni und das vom Bund geplante Forum Recht. An dieser Stelle ist auch ein Hochhaus vorgesehen, das die Höhenlinie des Innenstadtrings mit dem Europahaus und der Katholischen Kirche aufnimmt. Dieser Komplex, so Jung, müsse „ein architektonischer Kracher, ein Juwel werden“.

Markthalle, Volkshochschule und Musikschule kommen zum Schluss

Am weitesten fortgeschritten sind bislang die Pläne für das Leibniz-Institut und den Global Hub. Auch die Kommune hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und den Umzug von Naturkundemuseum, Volkshochschule und Musikschule auf den Wilhelm-Leuschner-Platz beschlossen. Allerdings dämpfte Baubürgermeister Dienberg die zeitlichen Erwartungen an die kommunalen Bauprojekte: „Der Bildungs- und Markthallencampus steht relativ weit hinten.“

Oberbürgermeister Burkhard Jung (Mitte) und Baubürgermeister Thomas Dienberg (links) stellen den Bebauungsplan vor. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Das Areal, auf dem sich früher der Königsplatz befand, war im Zweiten Weltkrieg bei Bombenangriffen zerstört worden. Bis auf den Bowlingtreff wurde das Gelände in den Jahrzehnten danach jedoch nicht wieder entwickelt. Die jetzt avisierte Bebauung stellt allerdings keine Kopie der Vergangenheit dar. „Das hat mit dem alten Königsplatz nichts mehr zu tun“, hob Baubürgermeister Dienberg hervor.

Jeder fünfte Quadratmeter Geschossfläche wird Wohnraum

Die künftige Bebauung falle spärlicher aus, was auch mit den Anforderungen an eine klimagerechte Stadt und mit nachhaltigem Bauen zu tun habe. Laut Dienberg wird ein autoarmes neues Stadtquartier entstehen. Nur 25 Prozent der normalerweise für Neubauten geforderten Kfz-Stellplätze würden deshalb dort bereitgestellt. Geplant sind nicht nur Büro- und Geschäftsräume, sondern auf 20 Prozent der Geschossflächen auch Wohnungen.

Nach der Kritik an bereits vorgenommenen Abholzungen versicherte Dienberg: „Wir wollen weitere größere Baumfällungen vermeiden.“ Am Ende werde es dort sogar mehr Bäume geben als heute.

Der westliche Teil des Wilhelm-Leuschner-Platzes bleibt hingegen weitgehend unbebaut. Dort sind mindestens 3000 Quadratmeter zusammenhängend als sogenannte Klimainsel für Grünanlagen vorgesehen. Bis Ende des Jahres soll das Ergebnis eines Freiflächenwettbewerbes vorliegen.

Einheitsdenkmal: Siegerentwurf soll am 9. Oktober 2024 präsentiert werden

Auf weiteren maximal 3500 Quadratmetern wird dort das künftige Freiheits-und Einheitsdenkmal errichtet. Im Juli starten die Vorbereitungen für den Auswahlprozess, der eigentliche künstlerische Wettbewerb wird im ersten Quartal 2024 stattfinden.

Ursprünglich sollte zum 35. Jubiläum der Friedlichen Revolution die Grundsteinlegung für das Denkmal stattfinden. Oberbürgermeister Jung auf LVZ-Nachfrage: „Die Grundsteinlegung schaffen wir nicht. Aber wenn alles gut geht, können wir das Wettbewerbsergebnis am 9. Oktober 2024 präsentieren.“

Jung wird die Vollendung des neuen Stadtquartiers, in das nach seinen Schätzungen ein „hoher dreistelliger“ Millionenbetrag fließen wird, in seiner Amtszeit nicht mehr erleben. „Ich bin bis 2027 gewählt. Ich kann auch nicht mehr antreten. Das heißt, dieser Plan weist weit über meine Zeit hinaus. Aber ich möchte noch möglichst viele Bändchen durchschneiden“, sagte er mit einem Augenzwinkern.

