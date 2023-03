LVB-Bilanz zum Bedarfshalt: Weniger Verspätungen bei Straßenbahnen

Türen öffnen, losfahren – all das kostet bei Straßenbahnen Zeit Energie und Zeit. Deswegen gilt in Leipzig der Bedarfshalt. Die LVB zieht nun eine positive Bilanz.

Leipzig. Seit Anfang des Jahres gilt in Leipzigs Straßenbahnen: Wer aussteigen will, drückt besser aufs Halteknöpfchen. Die Regelung des Bedarfshalts gilt schon länger in anderen deutschen Städten, weil sich dadurch Energie sparen lässt. Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) haben den jährlichen Stromverbrauch auf mittlerweile 60.000 Kilowattstunden senken können, etwa durch den Einsatz moderner Fahrzeuge. Aber mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und steigende Strompreise wurden weitere Maßnahmen, weitere Einsparungen notwendig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie groß die durch die Einführung des Bedarfshalts sein mögen, lässt sich seitens der LVB noch nicht genau sagen. Der Zeitraum ist zu kurz. Außerdem hängt der Stromverbrauch von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel den Witterungsverhältnissen. Fakt ist jedoch: Das Öffnen der Türen kostet Energie, außerdem sinkt die Raumtemperatur und muss dann wieder hoch geheizt werden. Und während durch das Abbremsen der Straßenbahnen Energie zurück ins Netz gespeist wird, zieht das Anfahren der etwa 50 Tonnen schweren Fahrzeuge ordentlich Strom. Wie viel genau – auch da spielen verschiedene Punkte ein Rolle: Etwa wie voll die Straßenbahnen besetzt sind.

Straßenbahnen holen Zeit auf dem Weg in die Innenstadt auf

Nun laufen seit Anfang des Jahres Ansagen, die auf die neue Regelung hinweisen – an den Türen sind entsprechende Aufkleber angebracht. Die Fahrgäste werden außerdem gebeten sich sichtbar an den Haltestellen hinzustellen. Probleme oder Beschwerden gebe es bisher keine, so Marc Backhaus, Sprecher der LVB. „Die Fahrgäste profitieren von der neuen Regelung.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So soll sich die die Pünktlichkeit der Straßenbahnen verbessert haben, wie eine Auswertung der Fahrzeiten im Januar 2020 und 2023 zeigen soll. Der Anteil verspäteter Abfahrten sei 2023 um 1,8 Prozentpunkte gesunken. Vor allem auf der Fahrt vom Rand Leipzigs Richtung Innenstadt machen die Straßenbahnen offenbar Zeit gut weil sie nicht mehr an jeder Haltestelle stoppen müssen. Es kommt sogar vor, dass Straßenbahnen zu früh an der Haltestelle ankommen. Zu früh abfahren sollten sie aber nicht. Die Fahrer und Fahrerinnen sollen in dem Fall warten.