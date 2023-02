﻿Behandlung im Zuhause: Park-Klinikum Leipzig hat Konzept mit Zukunft

Die stationsäquivalente Behandlung am Park-Klinikum Leipzig kann besser auf die Bedürfnisse vieler Psychiatrie-Patienten eingehen. Das Konzept hat Zukunft – in mehrfacher Hinsicht. Ein Kommentar.

Leipzig. Das Helios-Park-Klinikum hat vor vier Jahren einen neuen therapeutischen Ansatz in der Psychiatrie etabliert, der in sich schlüssig und konsistent klingt. Bei der stationsäquivalenten Behandlung wird die Krankenstation quasi zu den Patientinnen und Patienten nach Hause verlegt.

Es gibt natürlich keine 24/7-Betreuung, aber regelmäßige Besuche, Therapien und Visiten – wie in der echten Klinik. Insbesondere psychiatrisch Erkrankte, denen ein stationärer Aufenthalt in vielen Fällen überhaupt nicht gut tut, profitieren von dem Angebot, in dem das persönliche Umfeld erhalten bleibt. Und kostengünstiger ist das Ganze meist auch noch.

Die stationsäquivalente Behandlung, die sich natürlich nicht für alle Erkrankten eignet, ist somit ein Stück weit zukunftsweisend. Am Ende ist sie auch ein Beispiel für eine besonders persönlich angelegte Therapie, die auf die besonderen Bedürfnisse von Patienten eingeht. Individualisierte Medizin also, die zugleich ökonomischen Erfordernissen Rechnung tragen kann.

Damit ist die stationsäquivalente Behandlung zugleich aber auch ein ziemlicher Exot: Normalerweise ist individualisierte Medizin deutlich teurer als die eine Therapie für möglichst viele – ein Umstand, der unser Gesundheitssystem in den kommenden Jahren vor weitere Herausforderungen stellen wird.