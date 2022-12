﻿OBM in Bürgersprechstunde: Leipzig ist auf Winter vorbereitet – Härtefallfonds soll kommen

„Was dieses Land an Unterstützung und Entlastung schafft, ist im Gesamtpaket schon sehr beachtlich“, sagt Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am späten Donnerstagnachmittag in einer digitalen Bürgersprechstunde. Worüber sonst noch geredet wurde, steht hier:

Leipzig. Mit staatlichen Entlastungsmaßnahmen will die Bundesregierung im kommenden Jahr die hohen Kosten der Energiekrise für alle abfangen. Angesichts der komplexen Problematik ist das für viele Bürgerinnen und Bürger eine Herausforderung. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hat am Donnerstag bei einer digitalen Sprechstunde versucht, Missverständnisse auszuräumen. Zudem gab er zusammen mit Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen Tipps, wie sich die Belastungen abfedern lassen.

„Die gestiegenen Energiepreise bedeuten für jede Verbraucherin und jeden Verbraucher eine enorme Belastung. Ich bin froh über die Preisdämpfung, aber wir werden es alle trotzdem im Portemonnaie spüren“, sagte Jung bei dem Livestream. Zum aktuellen Zeitpunkt sei zumindest absehbar, dass die Energiereserven für diesen Winter reichen. „Die Gasmangellage scheint durch eine kluge Vorsorge abgewendet zu sein.“ Trotz aller Kritik an der Bundesregierung warb er für Respekt: „Was dieses Land an Unterstützung und Entlastung schafft, ist im Gesamtpaket schon sehr beachtlich“, so der Leipziger OBM.

„Leipzig hat für den Notfall Öl- und Gasvorräte angelegt“

Sollte es dennoch wider Erwarten im Winter anders kommen, sei Leipzig gewappnet: „Keine Panik, wir können absichern. Selbst wenn es zur Gasmangellage kommen sollte, haben wir Erdölvorräte angelegt, die das ausgleichen. Auch beim Strom haben wir zusammen mit der Feuerwehr Leipzig Vorsorge über bestimmte Generatoren, Gas- und Erdölvorräte getroffen. Ich glaube, wir sind ganz gut gerüstet“, so Jung.

Er antwortete auch auf Befürchtungen, die Verbraucherinnen und Verbraucher blieben auf den angekündigten Preiserhöhungen der Leipziger Stadtwerke allein sitzen: „Der Preis, den die Stadtwerke nun aufrufen müssen, diese 52 Cent, basiert auf dem tatsächlichen Einkaufspreis. Aber das ist nicht der Endpreis, der nächstes Jahr von den Kundinnen und Kunden auch bezahlt werden wird. Für Gas werden durch die Deckelung der Bundesregierung tatsächlich 12 Cent pro Kilowattstunde notwendig und für Strom 40 Cent.“

Den Vorwurf, die Stadtwerke würden von den hohen Preisen über Gebühr profitieren, konterte Jung: „Wir finanzieren in Leipzig mit Gewinnen der Stadtwerke den öffentlichen Nahverkehr. Die Gewinne fließen letztlich also an die Bürgerinnen und Bürger zurück.“ Allein in diesem Jahr hätte die Leipziger Verkehrsbetriebe so mit 60 Millionen Euro unterstützt werden können. Sollte es im kommenden Jahr erneut Gewinne geben, flösse auch dieses Geld in den Nahverkehr.

Leipzig plant eigenen Härtefallfonds

Angesichts der hohen Belastungen im kommenden Jahr will Leipzig für Initiativen und mittelständische Wirtschaft einen eigenen Härtefallfonds auflegen. „Wir wollen diesen mit 5 Millionen Euro ausstatten“, kündigte der Oberbürgermeister an. Für einzelne Bürgerinnen und Bürger gebe es direkte Hilfe beim Sozialamt – etwa über die Grundsicherung. „Aber zur Wahrheit gehört: Es wird für alle teurer werden. Und gerade Menschen mit einem niedrigen Einkommen werden am meisten belastet“, räumte Jung ein.

Verbraucherschützerin Siegert gab im Stream einige Tipps, wie sich zumindest etwas Energie sparen lässt. Sie empfahl, Heizkörper zu lüften und auf smarte Thermostate sowie Duschsparköpfe umzurüsten. „Beim Strom kann schon helfen, die Restwärme des Backofens zu nutzen, den Wasserkocher nicht immer ganz voll zu machen, beim Kochen einen Deckel auf den Topf zu setzen und das Ladekabel nicht am Netz zu lassen.“ Auch Steckdosenleisten mit Kippschalter – etwa an Geräten mit Stand-by-Betrieb – könnten Ersparnis bringen. „Mit vielen kleinen Schritten kann man schon etwas tun“, so Siegert.

Jung wusste zu berichten: „Ein Grad Zimmertemperatur spart schon 5 Prozent Energie. Zwei Grad sind dann schon 10 Prozent. Ich denke, da ist unter Umständen etwas möglich.“ Allerdings warnte die Verbraucherschützerin auch, dass bei Temperaturen unter 16 Grad Schimmelgefahr bestehe. „Stoßlüften ist in kalten Tagen wichtig. Sonst bekommt man gleich das nächste Problem.“