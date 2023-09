Kosmetikriese investiert 300 Millionen

Der Kosmetikhersteller Beiersdorf will in Kürze sein neues Werk im Norden Leipzigs eröffnen. Produziert wird am neuen Standort bereits. Für das alte Domizil in Waldheim gibt es einen Nachnutzer.

