﻿Beim Straßenbau in Leipzig passiert nur halb so viel wie nötig

Leipzig. Auch beim Straßenbau fährt Leipzig offenbar auf Verschleiß. Das geht aus einem Evaluierungsbericht der Stadt zum „Mittelfristprogramm Straßen- und Brückenbau“ hervor. Im Zeitraum von 2013 bis 2020 sei zwar eine Vielzahl von geplanten Maßnahmen begonnen oder fertiggestellt worden. „Im gleichen Zeitraum hat sich aber auch der Zustand einer Reihe von Straßen im Hauptnetz, im Nebennetz (Anliegerstraßen) sowie bei Brücken verschlechtert.“

Das Verkehrsinfrastrukturvermögen (Brücken, Straßen, Wege, Plätze, Ampeln) des Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA) habe zum Stichtag 31. Dezember 2020 knapp 1,1 Milliarden Euro betragen. Die Abschreibung durch Abnutzung wurde auf 51 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt. „Die jährlich getätigten Investitionen in Verkehrsbaumaßnahmen lagen damit deutlich unter der Abschreibung“, erläuterte das Amt. Im Zeitraum des ganzen Programms seien samt Fördermitteln zwischen 15 und 27 Millionen Euro pro Jahr in diese Infrastruktur investiert worden.

Sparsamkeit nicht der Hauptgrund für Verzug

Dabei lag der Anteil der Kommune weit unter den ursprünglich geplanten Summen von etwa 15 Millionen Euro pro Jahr. In der Realität betrug er im Mittel nur etwa 8,5 Millionen Euro pro Jahr. Die Sparsamkeit der Stadt im Bereich Straßen- und Brückenbau sei aber nicht der Hauptgrund dafür gewesen, dass viele Projekte liegen blieben. „Vielmehr sind hier verschiedene andere Faktoren wie begrenzte personelle Ressourcen, verzögerte Bereitstellung von Fördermitteln, Schwierigkeiten des Grunderwerbs und die Abhängigkeiten von anderen Bauherren mit verantwortlich.“

Immerhin: Von den 53 investiven Verkehrsbauvorhaben im Hauptstraßennetz, die bei der Planung 2013 als besonders dringlich eingeschätzt wurden, konnten laut Bericht inzwischen 32 abgeschlossen werden. Beispiele dafür sind der Adler samt Antonienstraße, die Lützner Straße in Lindenau, Abschnitte der Liebig-, Georg-Schwarz-, Dufour- und Könneritzstraße, Wurzner, Georg-Schumann- und Riebeckstraße oder der Kreisverkehr Karl-Tauchnitz-Straße.

Mittelfristig sollen 12 Straßen saniert werden

Im Finanzhaushalt für 2023/24 oder „mittelfristig“ eingeordnet seien nun aktuell folgende Straßenbaustellen:

1) Mittlerer Ring Nordwest (Südabschnitt) Georg-Schwarz-Brücken I und II einschließlich Am Ritterschlößchen (Ende 2025 bis 2030),

2) Bayrischer Platz/Windmühlenstraße/Grünewaldstraße, Arthur-Hoffmann-Straße von Bayrischer Platz bis Richard-Lehmann-Straße

3) Bernhard-Göring-Straße von Paul-Gruner-Straße bis Richard-Lehmann-Straße

4) Erschließung Freiheits- und Einheitsdenkmal am Peterssteinweg

5) Erschließung Markthalle (komplettes Areal an der Grünewaldstraße)

6) Goethesteig von Matzelstraße bis Wundtstraße (B 2)

7) Dresdner Straße von Kohlgartenstraße bis Wurzner Straße

8) Gerhard-Ellrodt-Straße zwischen Kreisverkehr Thomas-Müntzer-Straße und S 46

9) Dieskaustraße von Gerhard-Ellrodt- bis Neue Straße, Baubeginn 2023

10) Merseburger Straße zwischen Brücke DB AG und Georg-Schwarz-Straße

11) Kohlgartenstraße zwischen Dresdner Straße und Rosa-Luxemburg-Straße

12) Hugo-Aurig-Straße zwischen Hans-Weigel-Straße und Engelsdorfer Straße

Viele Straßensanierungen laufen gemeinsam mit Gleisbauvorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Sie seien bereits in der „Mobilitätsstrategie 2030 für Leipzig – Rahmenplan zur Umsetzung“ enthalten – und zwar in dem Kapitel „Basismodul Hauptachsen“, welches den Einsatz breiterer Straßenbahnen ab 2024 ermöglichen soll. Sie tauchen daher in der hier dargestellten Prioritätenliste der Stadt für den Zeitraum von 2013 bis 2020 nicht auf, weil sie „keiner gesonderten Priorisierung bedürfen“, hieß es zur Erläuterung.

Ernüchternde Bilanz bei Anliegerstraßen

Ernüchternd fiel die Bilanz hingegen für die „Prioritätenliste Anliegerstraßen“ aus. Dort wurden von 49 Maßnahmen in den Stadtbezirken bisher nur 18 Maßnahmen umgesetzt – zudem häufig nur als Deckensanierung, also ohne Erneuerung des Straßenunterbaus. 31 Anliegerstraßen (also fast zwei Drittel) warten noch auf bessere Zeiten. Konkrete Termine hat das VTA da aber bisher nur für die Abtnaundorfer Straße (zwischen Lazarusstraße und Sportschule) sowie die Buttergasse (zwischen Brauereistraße und Anton-Zickmantel-Straße festgelegt. „Im Einsatz der Planungskapazitäten sowie der Finanzmittel mussten in der Regel Prioritäten für Hauptnetzstraßen gesetzt werden“, so das Fazit.

Nicht besser sah es bei Straßenbaumaßnahmen in den Ortsteilen aus, wo von 29 geplanten Projekten bislang zehn umgesetzt wurden. „Entsprechend der Gesamtsituation konnten auch hier nur in geringerem Umfang Straßen grundhaft erneuert werden.“

Mit Priorität versehen waren zudem 28 Radverkehrsanlagen, von denen bisher sieben verwirklicht wurden. Hauptursache für den geringen Realisierungsgrad seien Probleme beim Kauf von Flächen, die privaten Eigentümern gehören, so das Baudezernat.