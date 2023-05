﻿Stillstand bei Belantis?﻿ Freizeitpark will neue Achterbahn – und blitzt beim Mutterkonzern ab

Leipzig. Die Achterbahn Huracan, mit ihrem roten Stahlgerüst schon von Weitem nicht zu übersehen, sollte eigentlich nie in Leipzig stehen. Das Fahrgeschäft wurde ursprünglich für einen Freizeitpark in Dubai konzipiert – weil der aber nie gebaut wurde, landete Belantis einen Coup: Der Freizeitpark erwarb die Achterbahn zu einem günstigeren Preis. Heute prägt die Konstruktion die Silhouette des Parks im Leipziger Neuseenland, mit über 80 km/h rasen die Waggons über die roten Schienen. Heute kann man bei Belantis von einer Neueröffnung in dieser Größenordnung nur träumen. Seit 2014, da ging die Achterbahn „Cobra des Amun Ra“ an den Start, hat hier keine große, neue Attraktion mehr eröffnet. Und nicht allein kritische Stimmen auf bekannten Bewertungsportalen fragen sich seither: Herrscht Stillstand im Park?

Eigentümerkonzern legt Plan für Familienachterbahn auf Eis

Fest steht: Erweiterungspläne gibt es bei Belantis längst, auch Platz ist ausreichend vorhanden. Eine neue Attraktion für Familien will der Park bauen, konkret ist von einer Familienachterbahn die Rede. Das Problem nur: Der spanische Eigentümerkonzern Parques Reunidos hat das Vorhaben auf Eis gelegt, so erklärte es Belantis jetzt gegenüber der LVZ. Damit ist der Park jüngst wieder in eine neue Saison gestartet, ohne eine große Ankündigung machen zu können.

Das Park-Management, so ist zu hören, hat längst erkannt, dass sich etwas tun muss. „Wir hören auch von den Gästen, dass eine neue Attraktion kommen soll. Wir schauen natürlich auch auf die Konkurrenz: Wenn andere Parks wachsen und wir uns lange nicht vergrößern, dann wissen wir, dass das so nicht bleiben kann. Da waren wir schon ernüchtert, als es hieß: alles auf Eis“, sagt Winnie Vorsatz, Marketingmanagerin im Park.

Warum die Spanier vorerst kein Geld geben

Das schwierige wirtschaftliche Umfeld hatte Belantis einen Strich durch die Rechnung gemacht – und ist nach Parkangaben der Grund, warum der Mutterkonzern den Geldhahn für die neue Achterbahn nicht aufgedreht hat. „Die Saison ist unvorhersehbar für den Konzern“, sagt Winnie Vorsatz. „Man schaut erst einmal, wie sich das Gästeverhalten durch die Inflation verändert hat.“ Hinzu kommt: Auch Belantis sah sich massiven Preiserhöhungen ausgesetzt. Um 300 Prozent seien die Strompreise gestiegen, bei einem großen Freizeitpark mache das schon mal Mehrkosten im sechsstelligen Bereich aus, heißt es.

Im Belantis bei Leipzig wartet man auf eine neue Groß-Attraktion. © Quelle: André Kempner

Wann das neue Fahrgeschäft denn nun kommt – da will man sich bei Belantis nicht zu weit aus dem Fenster lehnen; auch zu Einzelheiten will man sich nicht äußern. Der Eigentümer Parques Reunidos ließ eine LVZ-Anfrage zunächst unbeantwortet. Ausreichend Platz sei auf dem Parkgelände jedenfalls vorhanden, hieß es von Belantis: So könnte eine neue Attraktion bei der „Prärie der Indianer “ stehen.

Belantis setzt auf drei neue Shows

Wie geht es nun weiter? Der Park versucht, sich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu helfen. Drei neue Shows gibt es in diesem Jahr. „Die können wir selbst beeinflussen. Wir versuchen, die fehlende neue Attraktion mit Dingen zu kompensieren, die wir selbst in der Hand haben“, sagt Marketingchefin Vorsatz.

Auch im Hauptquartier in Spanien habe Belantis seine Fürsprecher, betont die Marketingchefin. Im Leipziger Freizeitpark räumt man allerdings ein: Unter den 60 Parks im Konzern sei Belantis eher ein „kleines Licht“. Der Fokus scheint bei Parques Reunidos eher auf den Flaggschiffen zu liegen: In Deutschland sind das etwa Tropical Island im Spreewald und der Weltvogelpark Walsrode in der Lüneburger Heide, aber auch der Movie Park in Nordrhein-Westfalen.

Belantis setzt auf bargeldloses Zahlen – das gefällt nicht allen Kunden

In der neuen Saison sind es somit eher kleinere Dinge, die sich bei Belantis geändert haben – und mitunter auf Gegenwind stoßen: So ist das Zahlen mit Bargeld nicht mehr überall im Park möglich. „Wir haben flächendeckend bargeldloses Zahlen eingeführt – und sind für die ganze Gruppe ein Testpark“, sagt Vorsatz. „Manche Gäste geben uns deshalb schon negative Bewertungen, bevor sie überhaupt hier waren.“ In der Praxis zeige sich dann: Da, wo Bargeld entgegengenommen wird, seien die Schlangen mitunter länger. Die offizielle Begründung für die Änderung: Die Sicherheit solle erhöht werden, auch gehe es um eine Zeitersparnis.

Marketing-Chefin Winnie Vorsatz: Belantis setzt auf ein Mehrweg-System. © Quelle: André Kempner

Daneben rückt das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus: Wie Winnie Vorsatz berichtet, setzt Belantis auf ein Mehrwegsystem. Ziel ist es, nur noch Mehrwegbecher auszugeben. „Die können für einen Euro Pfand zurückgegeben – oder gespendet werden“, sagt sie. Alternativ ließen sich die Becher auch mit nach Hause nehmen – als Andenken an einen Besuch in Mitteldeutschlands größtem Freizeitpark.

LVZ