Angespannte Stimmung in der Großen Wagenhalle des Straßenbahnhofs Angerbrücke: In zwei Runden rückten dort am Mittwoch LVB-Mitarbeiter an, um über mögliche Arbeitskampfmaßnahmen zu diskutieren. Viele von ihnen wollen den gleichen Inflationsausgleich, den ihre Kollegen in Dresden, Chemnitz und Zwickau erhalten. Das Management der LVB hat dafür keine Geld.

© Quelle: André Kempner