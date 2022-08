Zwei Tage Musikprogramm und eine Töpferwerkstatt für Kinder: Der Verein Akuhanya lädt am 26. und 27. August zum Clear-Water-Festival ins Basamo ein. Mit den Einnahmen soll Menschen in Mosambik Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden.

Festival in Leipzig-Lindenau für sauberes Wasser in Mosambik

Leipzig. Zum Clear-Water-Festival lädt der Akuhanya-Verein am 26. und 27. August auf das Gelände des Lokals Basamo ein (Odermannstraße 8). Mit dem Festival sollen Spenden gesammelt werden, um Menschen in Mosambik Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Der vor zwei Jahren gegründete Verein hat sich den kulturellen Austausch sowie die Integration von Völkerverständigung in Musik, Kultur und Theater auf die Fahnen geschrieben. Das Festival soll einen musikalischen lmpuls dazu geben, sagt Vereinschef Jerry Fulau. „Wir wollen nicht als Exoten gesehen werden sondern als Menschen, die sich zu ihrem Stadtteil bekennen und ihn auch im Herz haben“, erklärt Fulau, der selbst aus Mosambik stammt, seit 1980 in Deutschland lebt und das Basamo in Lindenau betreibt.

Für Musik sorgen jeweils ab 20 Uhr Das Konvolut (Jazz/Funk/Afro), Deguy (Pop/Rock), Atkov, Reikas Tanz und Sulevin Uni. Jeweils ab 15 Uhr können Kinder zwischen 4 und 14 in einer Werkstatt Elefanten, Löwen und Schmuck aus Ton herstellen.

Von bm