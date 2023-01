﻿Lebenshilfe durch Musik: Autist aus Leipzig bringt Werk zur Uraufführung

Das MDR-Sinfonieorchester unterstützt über 20 Vereine der Lebenshilfe in ganz Mitteldeutschland. Am Freitagabend findet das 20. Große Benefizkonzert in Leipzig statt – mit einer besonderen Uraufführung.

Lebenshilfe in Leipzig: Blick in die Werkstatt für geistig behinderte Menschen, die sich auch auf das Konzert am Freitag freuen.

Leipzig. Der Verein Lebenshilfe feiert in diesem Jahr sein 33-jähriges Bestehen mit einem Großen Benefizkonzert am Freitagabend in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. Das Jubiläumskonzert musste vor drei Jahren pandemiebedingt abgesagt werden.

Autist schreibt ein sinfonisches Werk fürs Radio-Orchester – Uraufführung am Freitag

Es ist Mittwoch und im schwarzen Kubus auf dem Augustusplatz, in dem die Chöre und das Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks arbeiten und proben, herrscht reges Treiben. Ullrich Stiehl sitzt ruhig und gespannt in seinem Rollstuhl, während das Sinfonieorchester das zehnminütige Werk „Inklusion durch Musik“ des neurodiversen Komponisten das erste Mal gemeinsam spielt. Der 46-Jährige ist Autist und regelmäßiger Konzertbesucher im Gewandhaus, wenn Deutschlands ältestes Radio-Orchester auf der Bühne zu erleben ist. Flötistin Ute Günther erinnert sich: „Es war vor vier Jahren, als mich Herr Stiehl bei einem Konzert ansprach und mir von seinem Vorhaben erzählte“, sagt die 53-Jährige über diesen besonderen Moment.

Der MDR-Trompeter Gerd Fischer habe Stiehls handschriftlich verfasste Komposition in eine Partitur für das gesamte Orchester gegossen. Als der Komponist an dem Nachmittag das Ergebnis das erste Mal hört, strahlt er und hat anschließend ein paar Anmerkungen. „Er hatte eine genaue Vorstellung, an welchen Stellen bestimmte Instrumente leiser und langsamer spielen sollen“, erzählt die Musikerin beeindruckend. Am Freitag wird der Leipziger, der als Kind in der Musikschule gelernt und später auch Instrumente gebaut und repariert hat, zur Uraufführung in der ersten Reihe sitzen und lauschen, wie seine Ideen zur „Inklusion durch Musik“ beim Publikum ankommen. Schriftlich teilte er mit, dass kein Mensch mehr oder weniger besonders sei. Jeder habe Schwächen und Stärken und jeder einzelne soll in seiner Komposition eine Stimme bekommen.

Das Große Benefizkonzert des MDR-Sinfonieorchesters zugunsten der Lebenshilfe findet ein Mal jährlich in Mitteldeutschland statt. Die letzte Veranstaltung in Leipzig war 2015 in der Peterskirche (Archivfoto). © Quelle: Lebenshilfe Leipzig e.V.

Engagement für Menschen mit Handicap

Das Engagement der derzeit über 100 Musikerinnen und Musiker des MDR-Sinfonieorchesters ist ehrenamtlich und es fließt kein Honorar. Seit 1997 unterstützen die Künstler über 20 Vereine der Lebenshilfe in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Orchester besucht Einrichtungen und veranstaltet Mitmachkonzerte für Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen sowie die ein Mal jährlich stattfindenden Großen Benefizkonzerte, deren Einnahmen auch der Ortsvereinigung Lebenshilfe Leipzig zugutekommen.

„Wir tun in unserer Freizeit etwas Gutes und das Geld kommt da an, wo es wirklich gebraucht wird“, betont Ute Günther, die seit neun Jahren die Patenschaft betreut. Auch in diesem Jahr ist sie federführend dabei, kümmert sich um die Organisation und die Moderation der Veranstaltung im historischen Saal der Kongresshalle am Zoo, der 40 Jahre lang die Spielstätte des Orchesters war. Die Großen Benefizkonzerte seien etwas sehr Besonderes für die Musiker und auch die zahlreichen Helfer hinter der Bühne. „Wir spüren die Dankbarkeit der Betroffenen und Beschäftigten in der Lebenshilfe unmittelbar. Es gibt spontane Umarmungen, die unter die Haut gehen“, beschreibt sie die Reaktionen der Menschen auf die klassische Musik.

Welche Projekte werden unterstützt?

Mit den Einnahmen aus dem Konzert soll die Mensa der Werkstatt für behinderte Menschen um eine begrünte Außenterrasse erweitert werden, erklärt Geschäftsführerin Monique Knackstedt-Zoller. Außerdem möchte der Verein Lebenshilfe Leipzig perspektivisch das Essensangebot für externe Besucher erweitern, um sich auch auf diese Weise nach außen zu öffnen.

Wie können Sie mithelfen und wo gibt es Konzertkarten?

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten: Ute Günther (l.), Flötistin des MDR-Sinfonieorchesters, und Monique Knackstedt-Zoller, Geschäftsführerin des Vereins Lebenshilfe Leipzig freuen sich auf einen Konzertabend in der Kongresshalle am Zoo Leipzig. © Quelle: Lebenshilfe Leipzig e.V.

Ort: Das 20. Große Benefizkonzert zugunsten des Vereins Lebenshilfe Leipzig findet am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr in der Kongresshalle am Zoo, Pfaffendorfer Straße 31, 04105 Leipzig, statt.

Mitwirkende: MDR-Sinfonieorchester, Joshua Brown (Violine) und Nodoko Okissawa (Dirigentin) spielen die Komposition „Inklusion durch Musik“ von Ullrich Stiehl, Felix Mendelssohn Bartholdy Konzert für Violine und Orchester e-Moll op.64, Johannes Brahms Sinfonie Nr. 3 F-Dur op.90

Tickets gibt es hier ab 29,99 Euro. Ermäßigungsberechtigt sind Schüler, Auszubildende und Studierende unter 30 Jahren, Schwerbehinderte ab 50 Prozent mit Berechtigungsausweis. Karten an der Abendkasse.