﻿In Leipzig gibt es die meisten Sprit-Diebstähle – das sagen die Tankstellen

In Sachsen ist die Zahl der Benzindiebstähle in diesem Jahr stark angestiegen. Die meisten Fälle gibt es in Leipzig. Mindestens eine Tankstelle in der Stadt hat schon reagiert.

