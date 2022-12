﻿Das kommt 2023 auf Leipzigs Wirtschaft zu

Leipzig. Produktionsrückgänge, eine hohe Inflation um 7,4 Prozent und wieder mehr Arbeitslosigkeit sagen die führenden Forschungsinstitute für Deutschland 2023 voraus. In Leipzig wird es hingegen weiter aufwärts gehen, wenn man dem gerade erschienenen Wirtschaftsbericht der Stadt Glauben schenken möchte. Immerhin nennt das 104 Seiten starke Papier eine ganze Reihe von Vorhaben, die der Messestadt im nächsten Jahr Schwung geben sollen. Hier der Überblick:

Kurs auf die Energiewende

"Die Energiefrage bleibt für unseren Wirtschaftsstandort das wichtigste Thema", erklärt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) in dem Bericht. "Anlass zur Zuversicht geben die Maßnahmenpakete des Bundes und der Länder, die die Verteuerungen begrenzen – auch für Hunderttausende private Haushalte." Dennoch werde es deutlich teurer. Der Stadtkonzern Leipziger Gruppe (5000 Beschäftigte) müsse einige Großinvestitionen verschieben, könne aber in jedem Fall sein Solarthermie-Projekt in Lausen starten. Den Bebauungsplan für das 14 Hektar große Feld nördlich der Gerhardt-Ellrodt-Straße hat die Ratsversammlung vor wenigen Tagen beschlossen. 2023 soll dort der Bau der größten Solarthermie-Anlage Deutschlands beginnen, die dann ab 2024 Fernwärme für Leipzig aus Sonnenenergie erzeugt. Für mehr Versorgungssicherheit sorge zudem das gerade fertiggestellte Heizkraftwerk der Stadtwerke in Lößnig, welches weltweit erstmals schon "H2-ready" gebaut wurde. Leipzig sei auf dem Weg zur Wasserstoffstadt, plane den Ausbau des in der Region vorhandenen, zweitgrößten H2-Netzes in Deutschland. Auch der wirtschaftlich angeschlagene Gasriese VNG (18,5 Milliarden Euro Jahresumsatz, 1500 Beschäftigte) mit Sitz in Leipzig setze auf Wasserstoff und andere erneuerbare Energien, gehöre etwa zu den führenden Biogas-Herstellern in Deutschland.

Batterien und E-Autos kommen

Im Frühjahr 2023 nimmt die Dräxlmaier-Gruppe aus Bayern ihren zweiten Standort in Leipzig in Betrieb. Ebenfalls unweit vom Porsche-Werk – in Stahmeln – fertigen künftig 180 Beschäftigte leistungsstarke 800-Volt-Batterien. Porsche selbst (4300 Beschäftigte) hat sein Werk gerade zum fünften Mal ausgebaut. Dabei wurden 600 Millionen Euro unter anderem in den Karosseriebau und die nächste Version des Macan gesteckt, der hier ab 2023 auch als Elektro-Flitzer produziert wird. Bereits 2021 verließen das Werk 118.000 Fahrzeuge, die "bilanziell CO2-neutral" hergestellt wurden. BMW zählt in Leipzig 8000 Beschäftigte auf dem Werksgelände, richtet dort und in der Umgebung zehn Batterie-Fertigungslinien mit 700 Jobs ein. 2023 soll erstmals der Nachfolger des "MINI Countryman" vom Band rollen – auch als rein elektrischer Wagen. Das Leipziger BMW-Werk verfolgt das ehrgeizige Ziel, weltweit erstmals die besonders energieintensive Lackiererei auf Wasserstoff umzustellen. Zur Automobil- und Zulieferindustrie in der Messestadt gehören jetzt 765 Betriebe mit 19.200 Beschäftigten und knapp zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr.

Logistik bleibt im Aufwind

Im ersten Quartal 2023 will die Beiersdorf AG die Kosmetik-Produktion (200 Jobs) im Industriepark Seehausen aufnehmen, gleich daneben kommen 400 Arbeitsplätze im neuen Logistik-Zentrum des Unternehmens für 170 Millionen Euro dazu. Gleichfalls in Seehausen hat der Entwickler Baytree jüngst zwei riesige Logistik-Hallen (110.000 Quadratmeter) eröffnet, die schon im nächsten Jahr 450 Beschäftigte zählen sollen. Die 120 Unternehmen am Flughafen bringen es mittlerweile auf 12.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – davon 7000 allein im DHL-Express-Hub. Letzterer ist organisatorisch getrennt von der Leipziger DHL-Niederlassung (für Paket- und Brief-Transporte in Mitteldeutschland) mit 6000 Beschäftigten im Niederlassungsgebiet. Während die Passagierzahlen auf niedrigem Niveau bleiben, ist der Flughafen bei der Luftfracht die Nummer 3 in Europa und will weiter wachsen. Ab 2023 entsteht noch eine Endmontage-Halle für Flugzeuge (43 Sitzplätze) der Firma Deutsche Aircraft aus Pfaffenhofen, die dort 300 Jobs plant.

Große Sorgen im Handwerk

Mit fast 34.000 Beschäftigten zählen die 5700 Handwerksbetriebe in Leipzig eigentlich zu den Konjunkturstützen. Doch nach der Corona-Krise, die sie noch gut bewältigt hätten, trübten sich nun die Aussichten ein. "Preisexplosionen an Energie-, Rohstoff- und Materialmärkten, Lieferengpässe sowie eine Rekordinflation werden für einen Teil der Unternehmen existenzbedrohende Ausmaße annehmen", warnt der Bericht. Besser sehe es für die 166 Industriebetriebe mit mehr als 22.000 Kolleginnen und Kollegen aus. So baue die Heiterblick GmbH in Neu-Lindenau bald etliche Straßenbahnen für Leipzig, Görlitz und Zwickau. Schlechte Aussichten für 2023 habe das Dienstleistungsgewerbe – mit über 178.000 Beschäftigten traditionell der größte Arbeitgeber in Leipzig. Auftragseingänge und Umsätze würden sinken. Trotzdem verwies OBM Jung darauf, dass Leipzig auch die Corona-Krise gut gemeistert habe: "Die Zeichen sprechen für weiter anhaltendes Wachstum in Stadt und Umland."

Leipzigs neuer Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU) ist erst seit wenigen Wochen im Amt, aber schon lange in der Wirtschaftsförderung der Stadt tätig. © Quelle: André Kempner

Hoffnungsträger Forschung

Leipzigs Ansehen als Stadt der Biotechnologie sei durch den Nobelpreis für Svante Pääbo, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, "international nachhaltig gefestigt worden", hob Jung heraus. Ein großer Hoffnungsträger sei der gesamte Bereich Gesundheit und Biotechnologie mit über 47.000 Beschäftigten und knapp zwei Milliarden Euro Umsatz, so Wirtschaftsbürgermeister Clemens Schülke (CDU). Allein auf der Alten Messe, wo schon 42 Biotechnologie- und Biomedizin-Firmen sowie sechs Forschungseinrichtungen arbeiten, könnten noch 105.000 Quadratmeter hinzukommen – etwa neben dem Doppel-M, in der Halle 12 und am Kohlrabizirkus. Auch das vom Bund mit 1,2 Milliarden Euro geförderte Großforschungszentrum in Delitzsch werde sich als Gewinn für die ganze Region erweisen, meinte er.

Der Wirtschaftsbericht 2022 ist kostenlos auf Deutsch und Englisch erhältlich im Neuen Rathaus, Raum 29, Telefon 0341 123-5859 sowie im Internet unter www.leipzig.de/download-business.