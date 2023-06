„Tour de Chance“: Berufsberatung für Erwachsene in Leipzig

Leipzig. Die Agentur für Arbeit Leipzig ist mit ihrer Berufsberatung für Erwachsene im Juni in Leipzig unterwegs. Mit der sogenannten „Tour de Chance“ sollen Menschen bei beruflichen Veränderungen unterstützt und Aufstiegschancen eröffnet werden.

Laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Leipzig bietet das mobile Beratungsteam eine „kostenlose und neutrale Beratung zur beruflichen Weiterentwicklung“ an. „Gern unterstützen wir durch eine individuelle Beratung mit dem Blick auf den Arbeitsmarkt“, heißt es in der Mitteilung.

Das mobile Beratungsteam ist im Juni an drei Tagen an folgenden Orten in Leipzig im Einsatz:

– 23. Juni: Sachsenbrücke, Clara-Zetkin-Park, 04178 Leipzig, 10 bis 16 Uhr

– 24. Juni: Nachbarschaftsfest, Bürgerverein Messemagistrale e.V., Straße des 18. Oktober 10a, 04103 Leipzig, 14 bis 18 Uhr

– 26. Juni: Paunsdorf-Center, Paunsdorfer Allee 1, 04329 Leipzig, 9.30 bis 20 Uhr

Interessierte können sich auch auf der Internetseite der Agentur für Arbeit Leipzig informieren.

LVZ