﻿Besetzung beendet: Uni Leipzig hat ihr Audimax wieder

Nach vier Tagen und drei Nächten hat die Klimaschutz-Gruppe „End Fossil: Occupy!“ am Donnerstagabend den Hörsaal wieder verlassen. In fünf Verhandlungsrunden hatten sich die Besetzer mit der Uni-Leitung zuvor auf eine gemeinsame Erklärung geeinigt.

Leipzig. Aus genau 8239 Zeichen besteht die Vereinbarung zwischen der Klimaschutz-Initiative "End Fossil: Occupy!" und der Uni, zweieinhalb DIN-A-4-Seiten lang. Ein Schlüsselsatz lautet: "Die Universität Leipzig setzt sich in allen Bereichen, auf die sie unmittelbaren Gestaltungseinfluss hat, dafür ein, deutlich vor dem Jahr 2030 klimaneutral zu werden." Am Montag hatte die Gruppe aus etwa 30 jungen Menschen das Audimax besetzt – mit einem Forderungskatalog, der vom 9-Euro-Ticket bis hin zur Rettung des von der Abbaggerung bedrohten Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen reichte. Knapp 20 Lehrveranstaltungen aus vier Fakultäten fielen aus oder fanden digital statt. Eine für Freitag geplante Jura-Klausur wurde vorsorglich in mehrere andere Räume verlegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier Tage und drei Nächte, fünf Verhandlungsrunden mit der Uni-Leitung sowie ungefähr doppelt so viele aufgeregte Debatten im Plenum, ob man mit dem Angebot der Rektoren Matthias Middell und Roger Gläser leben kann – das lag hinter den jungen Menschen, als sie Uni-Verhandler Gläser am Donnerstag um 19 Uhr ein letztes Mal in den Hörsaal baten: um gemeinsam zu verkünden, dass die Besetzung beendet sei. Als sie ihre Schlafsäcke einrollten, stand vielen die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben – und die Erleichterung. „Eine Nacht in einem richtigen Bett“, hatte Sprecherin Helena Arweiler bereits am Vormittag geseufzt, „das wäre schon mal wieder nett.“

Klimaschützer mit „Informationsdefiziten“

Die Bundespolitik war kein Thema der Verhandlungen, wesentlicher Knackpunkt war die Forderung an die Uni, „vor 2030“ klimaneutral zu sein. In einem LVZ-Interview, dessen vollständige Fassung in den nächsten Tagen erscheint, diagnostizierte Uni-Rektorin Eva Inés Obergfell „Informationsdefizite“ auf Seiten der Besetzerinnen und Besetzer: „Die Gruppe wusste zunächst nicht einmal, dass unsere Energieversorgung über den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement läuft, wir also nur bedingt Einfluss nehmen können.“ Ein festes Datum der Klimaneutralität wollte das Rektorat daher nicht garantieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Engagement machte nicht vor den Leipziger Stadtgrenzen Halt: Soli-Foto der Audimax-Besetzer für das NRW-Dorf Lützerath, das den Kohlebaggern des Energiekonzerns RWE weichen soll. © Quelle: Mathias Wöbking

Aber: „Wir haben uns längst auf den Weg gemacht.“ Und Obergfell zählte auf: „Im neuen Prorektorat Campusentwicklung ist das Thema verankert. Es gibt einen Runden Tisch zur Nachhaltigkeit und ein Green Office. Das Rektorat hat im November entschieden, eine Nachhaltigkeitskommission einzurichten. Wir werden eine Stelle für Nachhaltigkeitsmanagement ausschreiben. Und wir beabsichtigen, ab 2024 jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vorzulegen.“

Lesen Sie auch

Der Initiative war das zunächst nicht konkret genug. Die Uni eiere herum, fand Helena Arweiler. „Wenn die Uni sich klar positioniert, kann sie politische Entscheidungen durchaus beeinflussen, sie hat eine Vorbildfunktion“, so die 25-jährige Lehramtsstudentin. „Wir stellen keine unrealistischen Forderungen.“ Deshalb habe man beispielsweise eingesehen, dass das Rektorat nicht einfach für jeden Studiengang ein Pflichtmodul zur Klimakrise vorschreiben könne, ohne dass die Fakultäten einverstanden seien.

Rektorin Obergfell äußerte einerseits Verständnis: „Wir respektieren den aus der Relevanz der Klimakrise folgenden Wunsch nach öffentlichkeitswirksamen Aktionen und nach Ergebnissen“, sagte sie. „Aber ebenso erwarten wir, dass die demokratischen Prozesse der Universität und ihre Kernaufgaben in der Lehre respektiert werden.“