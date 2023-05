Die Route des autonomen Shuttles „Flash“ wird ab Donnerstag erweitert: Der Bus fährt nun bis zum Biedermeierstrand. Das Areal am Schladitzer See ist damit auch für Leipziger besser erreichbar.

Leipzig. Der autonome Bus „Flash“ steuert ab Donnerstag mit einer erweiterten Linienführung auch den Biedermeierstrand am Schladitzer See an. Das Areal am südlichen Ufer des Badegewässers erhält damit eine deutlich bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Zugleich wird die Pilotstrecke des autonomen Shuttles erstmals verlängert.