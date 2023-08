Welcher ist der beste Späti? Stimmen Sie jetzt ab!

Leipzig. Im aktuellen Teil von „Leipzigs Beste“ wollten wir von Ihnen wissen, welcher Späti in Leipzig Ihr Favorit ist. Sie haben uns sehr zahlreich geschrieben und über 50 Spätverkaufsstellen in allen Stadtteilen benannt, die auch Teil der Leipziger Nachtkultur sind. In den beliebten Treffpunkten werden nicht nur Einkäufe getätigt, wenn der Kühlschrank am Feiertag mal leer sein sollte. Hier trinken die Leipziger auch gerne ein Bier mit Freunden am Abend, weil die Atmosphäre entspannt ist und der Betreiber sehr freundlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir bedanken uns bei allen, die uns sehr fleißig auf allen Kanälen Ihren Lieblingsspäti um die Ecke via E-Mail, Facebook, Instagram und Umfrage mitgeteilt haben. Fast 1000 Wortmeldungen haben uns erreicht und wurden ausgezählt. Ab sofort können Sie an der finalen Abstimmung aus den zehn meist genannten Kandidaten teilnehmen!

Ihre Favoriten von Connewitz bis nach Wahren

Unter den am meisten genannten Vorschlägen befinden sich folgende Leipziger Spätverkaufsstellen in alphabetischer Reihenfolge:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Cristinas Magazin in Leipzig-Zentrum-Süd

Emils Späti in Leipzig-Zentrum

Kiosk 1 in Leipzig-Zentrum-Süd

Kiosk 159 in Leipzig-Wahren

Kiezkontor in Leipzig-Reudnitz

Roni in Leipzig-Connewitz

Schatzinsel in Leipzig-Plagwitz

Schwarzmarkt in Leipzig-Altlindenau

Spätition in Leipzig-Kleinzschocher

Ted’s Späti in Leipzig-Reudnitz

Wir suchen Leipzigs besten Späti – hier können Sie abstimmen!

Bis Mittwoch, 23. August, 12 Uhr, können Sie mitmachen.

LVZ