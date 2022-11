﻿Friedhof oder Friedwald: So viel kostet eine Beisetzung in Leipzig

Die Wünsche von Sterbenden und Angehörigen wandeln sich. Bestatter arbeiten daran, ihr Angebot anzupassen. Kritik gibt es an der Preistransparenz – aber auch am gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod.

Leipzig. Wenn Menschen einen geliebten Angehörigen verlieren, trauern sie unterschiedlich. Lange Zeit war der Tod eng mit Kirche, Sarg und Stille verbunden. Doch die Bestattungskultur ist seit einigen Jahren im Wandel. War es früher noch üblich, die Verstorbenen zuhause aufzubahren, damit Verwandte und Bekannte sich verabschieden können, kommt nun der Bestatter oft direkt nach dem Tod und holt den Leichnam ab. Wie die Verstorbenen beigesetzt werden, verändert sich ebenso – auch in Leipzig.

Urnenbestattung in Leipzig am häufigsten

Im Jahr 2021 sind 2710 Verstorbene auf städtischen Friedhöfen in Leipzig beigesetzt worden – 94 Prozent davon Urnenbestattung, wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer der LVZ mitteilte. Eine repräsentative Befragung durch den Verein Aeternitas beauftragt, legt ebenso deutliche Zahlen vor: Bereits 2004 wünschten sich nur noch 39 Prozent der Befragten eine Erdbestattung, aktuell sind es nur noch 12 Prozent. Auch der Anteil der kirchlichen Bestattungen sank laut Aeternitas 2020 erstmalig unter 50 Prozent. Im Jahr 2000 lag der Anteil noch bei mehr als 70 Prozent.

Viel Veränderung sieht auch Christoph Keldenich. Er ist Geschäftsführer und Vorsitzender des Vereins Aeternitas, der sich für die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher bei Bestattungen einsetzt. „Es gibt einen Wandel in der Bestattungskultur. Tradition und Kirche spielen eine weniger wichtige Rolle. Familienkreise sind kleiner und verstreuter, Rituale verändern sich.“ Eine immer größere Individualisierung von Bestattungen würde die Anzahl der Einäscherungen im Gegensatz zur Sargbestattung steigern. „Mittlerweile stehen wir bundesweit zwischen 75 und 80 Prozent bei Einäscherungen. In Ostdeutschland ist der Anteil noch höher.“

Sarg, Urne, im Wald oder mit dem Haustier – welche Möglichkeiten gibt es in Leipzig?

Der Friedhofszwang beziehungsweise die Friedhofspflicht schreibt in Deutschland gesetzlich vor, dass die Beisetzung Verstorbener nur auf dafür ausgewiesenen Flächen erlaubt ist. Entscheiden sich Angehörige jedoch für die Einäscherung des Verstorbenen, gibt es Ausnahmen. Neben der Möglichkeit ein Urnengrab auf einem Friedhof zu wählen, kann eine Urne auf See beigesetzt werden. Der "FriedWald Planitzwald" bei Bennewitz und der "Ruheforst" bei Zschepplin bieten die Möglichkeit, die Verstorbenen im Wald beisetzen zu lassen.

Auch die Bindung zum Haustier werde laut Keldenich wichtiger: "Immer mehr Friedhöfe richten Grabfelder für die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier ein". Die Stadt Leipzig ist seit Jahren in der Planung für ein solches Areal auf dem städtischen Friedhof, wie das Amt für Stadtgrün und Gewässer mitteilt.

Können Angehörige die Urne mit nach Hause nehmen?

Grundsätzlich ist es in Deutschland wegen der Friedhofspflicht nicht möglich, die Urne mit nach Hause zu nehmen. Doch Unternehmen wie „Oase der Ewigkeit“ können das ermöglichen. Betreiber Dietmar Kapelle erklärt: „Über uns kann ein Grabplatz in der Schweiz erworben werden. Dann gilt das Schweizer Grabrecht für den oder die Verstorbene.“ Die Urne dürfe dann mit nach Hause genommen werden oder die Asche in der Schweiz verstreut werden. Kosten: etwa 430 Euro.

Mehr Nachfrage nach muslimischer Bestattung

Aktuell gibt es in Sachsen Pläne, die gesetzliche Sargpflicht zu lockern. Hintergrund ist vor allem die Nachfrage muslimischer Gemeinden, Verstorbenen in ein Leichentuch gehüllt zu beerdigen. Das ist in allen Bundesländern außer Sachsen und Sachsen-Anhalt möglich.

Auf dem Ostfriedhof in Leipzig gibt es seit 1997 ein Grabfeld. (Archivbild) © Quelle: Andre Kempner

„Die Zahl der Menschen muslimischen Glaubens in Leipzig ist in den letzten Jahren gestiegen“, sagte Leipzigs Beauftragte für Migration und Integration, Manuela Andrich. „Die Gleichbehandlung der Menschen in Bezug auf ihre Religionsfreiheit ist im Grundgesetz verankert. Von daher sollte man die Wünsche einer Bestattung nach islamischer Tradition respektieren“. Laut Stadt gibt es seit 1997 auf dem Ostfriedhof ein Grabfeld, auf welchem Bestattungen nach den allgemeinen Vorschriften des sächsischen Bestattungsgesetzes und unter Einbeziehung der rituellen Abläufe des Islam möglich sind.

Die Bestattungskultur verändert sich

Nicht nur die Art der Bestattungen ändert sich – sondern auch wie Angehörige Traueranzeigen und Grabsteine gestalten. „Dass es Fotos der Verstorbenen in den Todesanzeigen und bei der Bestattungszeremonie gibt, ist relativ neu“, so Christoph Keldenich von Aeternitas. Vor etwa 100 Jahren habe eher der Beruf auf einem Grabstein gestanden. „Heute ist es öfter ein Spruch oder ein Symbol, dass das Hobby des Verstorbenen symbolisiert, wie etwa ein Motorrad oder ein Fußball.“

Auch kleinere Trauerfeiern seien mittlerweile üblich – nicht erst seit der Corona-Pandemie. „Trauerfeiern werden im eher kleineren Kreis abgehalten, das war aber auch vor Corona schon so“, so Keldenich. „Familienstrukturen sind weniger bindend als früher, Beziehungen zu Nachbarn und Bekannten sind lockerer.“ Das sei nicht überall gleich. „Es gibt ein Stadt-Land-Gefälle, die Anonymität in den Großstädten ist höher.“ Er resümiert: „Die Trauer wird mehr ins Private geholt, weg vom Öffentlichen.“

Diese Kosten fallen für eine Bestattung in Leipzig an

Ein Kernanliegen des Vereins Aeternitas ist die finanzielle Transparenz bei Bestattungen. „In der Branche wird ungern über Preise gesprochen. Das böse Erwachen kommt für die Angehörigen oft mit der Rechnung“, kritisiert Keldenich.

Beim Leipziger Bestattungsunternehmen "mymoria" lassen sich online Angebote für verschiedene Bestattungsarten einholen. "Die meisten Kosten können bei der Grabstelle gespart werden", erklärt ein Mitarbeiter. Reihengräber sind günstiger als selbstgewählte Gräber, Urnengräber wiederum günstiger als Sarggräber.

In einer Beispielrechnung für eine Bestattung in Leipzig belaufen sich die Kosten auf 1450 Euro für den Bestatter (ohne Feier), 640 Euro für den billigsten Sarg und 1090 Euro für ein günstiges Reihengrab auf dem Südfriedhof. Gesamtkosten: knapp 3180 Euro.

Für eine Einäscherung mit Urnenreihengrab (595 Euro) auf dem Südfriedhof werden 2173 Euro für den Bestatter, 149 Euro für die Urne „Cremige Eleganz“ veranschlagt. Hinzu kommen je nach Wunsch der Steinmetz für einen Grabstein (etwa 1300 bis 12.000 Euro) sowie Kosten für eine Trauerfeier.

Das kostet eine Beisetzung im Wald

Im „FriedWald Planitzwald“ in Bennewitz im Landkreis Leipzig kostet ein Platz ab 490 Euro. Einen Baum gibt es ab 2490 Euro, dazu kommen die Beisetzungskosten von 350 Euro. Seit der Eröffnung im Jahr 2015 fanden im Friedwald mehr als 3400 Beisetzungen statt. Bei beliebteren Zeiten an Freitagen und Samstagen kann es zu längeren Wartezeiten für einen Beisetzungstermin kommen. „Normalerweise können wir Termine mit Wartezeit zwischen zwei und vier Wochen vergeben, manchmal dauert es aber länger“, sagt Carola Wacker-Meister vom „FriedWald“.

In Sachsen gibt es mehr Friedwälder. (Archivbild) © Quelle: Robert Michael/dpa

Im „Ruheforst Tiergarten“ in der Gemeinde Zschepplin in Nordsachsen starten die Preise bei 600 Euro, hinzu kommt das Beisetzungsentgelt von 250 Euro beziehungsweise 300 Euro an Samstagen. Den „Ruheforst“ gibt es seit Mai 2021. Bei beiden Wäldern kommen jeweils die Kosten für das Bestattungsunternehmen hinzu.

Beisetzung auf Binnengewässern verboten

Grundsätzlich ist eine Beisetzung auf Binnengewässern wie Seen oder Flüssen in Deutschland verboten und nur in bestimmten Bereichen der Ost- und Nordsee erlaubt. Wer sich für eine Seebestattung entscheidet, spart die Kosten für ein Grab und Grabpflege. Damit ist eine Seebestattung häufig die günstigste Variante.

Damit fällt aber ein Ort zum Trauern weg: Die Angehörigen erhalten meist eine Urkunde mit den Koordinaten, an denen die Urne im Meer versenkt wurde. Es fallen die Kosten für das Bestattungsunternehmen und die Reederei an. Wenn eine Zeremonie gewünscht wird, kann diese durch den Kapitän übernommen werden.

40 Euro für drei Minuten Glockenläuten – so setzen sich die Preise für Trauerzeremonien in Leipzig zusammen

Die städtischen Friedhöfe in Leipzig informieren mit Online-Flyern über Preise zu den verschiedenen Bestattungszeremonien. Für die Sargfeier mit anschließender Erdbestattung werden in der Grundausstattung 687 Euro fällig. Inbegriffen sind darin Grunddekoration, elektrische Beleuchtung und eine Kerze. Die Trauerhalle kann für 590 Euro für 90 Minuten genutzt werden, die Musikanlage oder Orgel kosten 47 Euro, der Bahrwagen 14 Euro und der Trauzugführer 36 Euro.

Der Südfriedhof in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Zusatzleistungen, die dazu gebucht werden können, sind eine offene Aufbahrung für 64 Euro für 30 Minuten. Jede zusätzliche Kerze kostet elf Euro. Wer sich Glockenläuten wünscht, muss pro Glocke à drei Minuten Geläut 40 Euro bezahlen, es sind bis zu vier Glocken buchbar. Das Bahrtuch kostet noch einmal 12 Euro extra. Für die Urnenfeier werden bis auf den Trauzugführer die gleichen Kosten fällig.

Keldenich erklärt diese Preise: „Friedhöfe arbeiten kostendeckend und machen keinen Gewinn. Was bei den Preisen nicht deutlich wird, ist der Personal- und Verwaltungsaufwand, der dahintersteckt und damit gedeckt werden soll.“ Die genaue Aufschlüsselung wäre aber nötig, um die Preise transparenter zu machen.

Zu den Kosten für das Bestattungshaus und den Ort für die letzte Ruhe kommen häufig noch die Kosten für eine anschließende Trauerfeier hinzu. Insgesamt belaufen sich die Kosten für eine Bestattung also oft auf mehrere Tausend Euro.

Friedhöfe müssen nachbessern – die Gesellschaft aber auch

Friedhöfe würden laut Keldenich mittlerweile daran arbeiten, ihr Image und Angebot anzupassen und zu verbessern. „Es tut sich schon was, aber in Sachen Transparenz noch nicht genug.“ Dass die städtischen Friedhöfe in Leipzig eine Aufstellung über die Preise online zur Verfügung stellen, bewertet Keldenich als gut. „Trotzdem müssten diese Listen noch einfacher zu finden und übersichtlicher sein.“

Transparenz bei Friedhöfen und Bestattungsunternehmen sei das eine, der Umgang mit dem Tod, Trauer und Bestattungen das andere. „Wir setzen uns dafür ein, dass Familien mehr über den Tod und individuelle Wünsche zur Bestattung sprechen. Das Thema Vorsorge ist noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen.“

Von Roberta Knoll