﻿Warum sind Sie Bestatterin geworden, Frau Vogt?

Tod und Trauer gehören zum Leben: Doch was treibt eine junge Frau dazu, den Beruf der Bestatterin zu ergreifen? Die LVZ hat Paulina Vogt gefragt. Die 30-Jährige arbeitet als Bestatterin in Leipzig.

Paulina Vogt an ihrem Arbeitsplatz in der „Bestattungsboutique mymoria“

Leipzig. Das Thema Sterben, Tod und Trauer ist oft negativ konnotiert und ruft bei Menschen die unterschiedlichsten Gefühle hervor. Warum entscheidet man sich als junge Frau dazu, das Thema Tod und Sterben zum Beruf zu machen? Die LVZ hat das Paulina Vogt gefragt. Die 30-Jährige ist Bestatterin beim Leipziger Bestattungshaus "mymoria" in der Innenstadt.

Paulina, warum bist du Bestatterin geworden?

Paulina Vogt: Mein Vater verstarb, als ich sechs Jahre alt war. Ich war nur wenig in die Planung und Durchführung seiner Bestattung eingebunden. Dadurch entstanden viele Fragen in mir. Wie sah mein Vater aus, als er gestorben ist? Was passierte mit ihm, nachdem die Bestatterin ihn abgeholt hat? Wie passt mein Vater in diese kleine Urne? Warum liegt er jetzt auf dem Friedhof? Später habe ich mal ein Praktikum bei einem Bestatter absolviert – auch um Antworten zu bekommen. Schon nach dem ersten Praktikumstag wusste ich sofort: Das ist der Beruf, den ich lernen möchte. Bis heute erinnere ich mich an das Aussehen und den Namen des ersten Verstorbenen, zu dem ich Kontakt hatte.

Du hast täglich mit Trauernden zu tun. Was begeistert dich an deinem Beruf?

Paulina Vogt: Es ist vor allem das Vertrauen, das mir geschenkt wird. Ich darf den letzten Weg einer Person begleiten. Mir wird also das Wertvollste anvertraut, das man überhaupt haben kann: geliebte Verstorbene. Mir werden Lebensgeschichten erzählt, ich erhalte sehr private Einblicke in Familiengeschichten, erlebe ungezügelte Gefühle, ich darf die Abschiedsfeier miterleben – und das alles begeistert mich.

Gibt es einen Fall, an den du immer wieder zurückdenkst?

Vogt: Als Bestatterin erlebt man viele skurrile und witzige Momente. Von der Prügelei in der Friedhofskapelle bis zum Sargträger, der in das Grab gefallen ist ... Ich könnte sehr viele Anekdoten erzählen. Woran ich aber immer wieder zurückdenke, sind die Familien, die ich beim Abschied von ihren Kindern begleiten durfte. Diese kehren gedanklich immer wieder bei mir ein, wenn ich mich frage, wie es ihnen inzwischen geht oder ich die Lieder höre, die auf den Beerdigungen gespielt wurden.

Wie denkst du über deinen eigenen Tod?

Vogt: Ich setzte mich sehr gerne mit fremden Trauerkulturen und deren Ansichten zum Jenseits auseinander. Ich nehme mir aus den unterschiedlichen Kulturen was mir gefällt und baue mir daraus meine eigene Jenseitsvorstellung. Da bin ich wenig festgefahren und meine Vorstellung verschiebt sich immer mal wieder. Dass ich sterben werde, ist mir sehr, sehr bewusst und diese Bewusstheit lässt mich das Leben mehr leben.

Was würdest du Menschen zum Umgang mit dem Thema Tod gerne sagen?

Vogt: In vielen Punkten verändert sich unsere Gesellschaft zum Positiven. Wir sind offener, toleranter und achtsamer. Lasst uns das auch beim Thema Tod, Trauer und Abschied sein. Verluste tun weh und machen Angst. Schmerz und Angst werden aber nicht weniger, wenn wir sie leugnen oder verstecken. Sie nehmen nur ab, wenn wir sie zulassen, uns trauen, sie zu fühlen und sie eine Weile aushalten.

Von Roberta Knoll