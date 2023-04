﻿Top 10 in Leipzig: Das sind die am besten bewerteten Restaurants der Stadt

Leipzig hat viel Gastronomie zu bieten. Doch welche Restaurants überzeugten die Gaumen der Besucherinnen und Besucher bislang am meisten? Wir haben uns die Bewertungen beim Suchportal Google näher angeschaut und stellen die zehn am besten bewerteten Restaurants näher vor.

Das Café MM Patata in Porbstheida.

Leipzig. Wer die Wahl hat, hat bekanntermaßen die Qual. Das gilt auch für Restaurants in Leipzig. In Sachen Kulinarik kann ein Blick ins Netz hilfreich sein. Fleißige Userinnen und User bewerten – mal mehr, mal weniger fair – die Restaurants der Stadt. Doch welche haben dabei die im Schnitt besten Noten bekommen? Wir haben uns die Bewertungen bei Google näher angeschaut und stellen die zehn am besten bewerteten näher vor.

Achtung: Die Bewertungen sind natürlich rein subjektiv, zeigen den Stand vom 1. April 2023. Und Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Daher gilt: am besten selbst ausprobieren. Guten Appetit!

Platz 1: „Café MM Patata“ – 4,9 Sterne, 173 Bewertungen

Unweit des Völkerschlachtdenkmals weist ein Schriftzug in großen roten Lettern den hungrigen Mäuler den Weg: „Kumpir“, prangt über der Eingangstür. Die orientalische Variante der Kartoffel steht im Café MM Patata in Probstheida im Mittelpunkt. In verschiedenen Varianten (zum Beispiel “Türkisch“, „Mediterran“, „Mexikanisch“) bereiten Geschäftsführer Mohammad Al-Saffaf und Co-Chef Muzaffer Yücel die Knollen mit cremigem Inhalt zu. Außerdem auf der Speisekarte: Pizza.

Die beiden Betreiber des Café MM Patata: Muzaffer Yücel (56) und Mohammad Al-Saffaf (29). © Quelle: Vincent Ebneth

Die Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit der beiden Betreiber werden von den Google-Usern in höchsten Tönen gelobt. „Man fühlt sich sofort wohl“, schreibt einer. Aber auch die Speisen überzeugen. „Mega lecker“, „richtig toll“, sind nur einige der überschwänglichen Rezensionen. Ein Kommentar beschreibt den Laden sehr bildlich; er lautet: „Eine Oase in der Großstadt.“

Wo? Prager Straße 262, 04289 Leipzig

Platz 2: „Paps“ – 4,9 Sterne, 138 Bewertungen

Wer meint, Sandwiches seien öde, der war wohl noch nie bei Paps in Connewitz. In dem kleinen eher unscheinbaren Laden unweit des Connewitzer Kreuzes werden die belegten Weißbrothälften zur Kunstform, meinen viele der begeisterten Kunden. Eine Userin schreibt, sie sei „rundherum begeistert“ vom Abendessen bei Paps gewesen. Ein anderer User meint: „Das Essen ist hervorragend.“ Neben den Sandwich-Kreationen mit Burrata, Hähnchen oder auch als vegane Variante erwartet die Gäste eine Dessert-Auswahl sowie Bowls und Wan-Tans. Außerdem bieten die Paps-Betreiber Phu Qui Huynh und Johannes Knorrn einen Catering-Service an.

Wo? Bornaische Str. 13, 04277 Leipzig

Platz 3: „Aardappel“ – 4,9 Sterne, 126 Bewertungen

Hier geht’s nicht um die Wurst, sondern um die Kartoffel. Ob klassisch-schlicht mit selbstgemachten Kräuterquark, als südkoreanische Variante mit Papaya und Tofu oder als „Alonso“ mit Portobello-Pilzen und Saure Gurken-Tomaten-Salat: Bei Aardappel in der Südvorstadt steht die braune Knolle im Mittelpunkt. Angelehnt ans türkische Gericht Kumpir wird die Kartoffel von der Beilage zum Hauptakteur. Und den Gästen schmeckt’s. Zudem loben viele die üppigen Portionen, die satt machen. Von 12-15 Uhr wird ein wechselndes Mittagsmenü angeboten.

Wo? Karl-Liebknecht-Str. 72, 04275 Leipzig

Platz 4: „Quan Xua“ – 4,8 Sterne, 782 Bewertungen

„Bei uns bekommt ihr die volle Packung Vietnam-Feeling!“, versprechen die Betreiber des vietnamesischen Restaurants Quan Xua in Reudnitz. Authentisch und lecker sei das Essen. Und was meinen die Userinnen und User bei Google? Dort sind Jubelströme zu lesen. „Das Essen ist der Wahnsinn“, schreibt einer. Auch das Personal wird in höhen Tönen gelobt. Die Speisekarte bietet neben der vietnamesischen Küche mit Gerichten wie Pho, Bun Nem, Bun Cha auch den Klassiker aus Japan: Sushi; dazu selbstgemachte Limonaden und Desserts wie süßen Reis mit Mango.

Wo? Kurt-Günther-Straße 3, 04317 Leipzig

Platz 5: „Ikigai“ – 4,8 Sterne, 655 Bewertungen

Das japanisch-asiatische Restaurant Ikigai in Alt-Schönfeld bietet weitaus mehr als Sushi. Reisgerichte mit Mango-, Erdnuss- oder Currysoße, Ramen und Pho, Udon-Nudeln, Thunfischsteaks und vieles mehr erwartet die hungrigen Münder. Zusätzlich gibt es eine Saisonkarte mit besonderen Kreationen des Küchenteams. Und die Gäste sind begeistert. „Extrem lecker, das beste Sushi, das wir je hatten“, zeigt sich ein Nutzer kulinarisch überzeugt und postet Fotos von üppigen und bunten Tellern. Eine Userin ist sich indes sicher: „Besser geht es kaum.“

Wo? Ossietzkystraße 1, 04347 Leipzig

Platz 6: „Mito“ – 4,8 Sterne, 381 Bewertungen

„Gehobene asiatische Küche“, mit diesen Worten wirbt das Sushi- und Grillrestaurant Mito im Leipziger Norden. Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss des Emily Hotels. Die Gäste können sich neben Sushi auf Fleisch und Fisch vom Robota-Grill freuen – einen offenen Holzkohlegrill der alten japanischen Kochkunst. Auch für Vegetarier und Veganer bietet die Speisekarte eine große Auswahl. Eine Google-Nutzerin schwärmt vom „besten Sushi, was wir je gegessen haben“. Ein User ist sich sicher: „Hier versteckt sich eines der besten Restaurants der Stadt!“ Die Bewertung lässt wenig Zweifel offen.

Wo? Zschortauer Str. 68, 04129 Leipzig

Nach diesen Kriterien wurde ausgewählt Bei Google können für gastronomische Einrichtungen Kommentare und Bewertungen – in Form von Sternen – abgegeben werden. Ein Stern ist das Minimum, fünf sind das Maximum. In dieser Auflistung ist die höchste Durchschnittsbewertung entscheidend. Zudem wurde bei Gleichstand beachtet, wie viele Bewertungen zu dieser Durchschnittsbewertung beigetragen haben. Bei der Auswahl der vermeintlich besten zehn Restaurants in Leipzig wurden nur Lokalitäten berücksichtigt, die mindestens 100 Google-Bewertungen vorweisen können, um eine ausreichende Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Dadurch fanden einige, oftmals erst neu eröffnete Restaurants keine Erwähnung. Imbissbuden, Kantinen, reine Cafés und dergleichen tauchen in der Top 10-Liste nicht auf – nur Restaurants, Gaststätten und Bistros. Stand der Bewertungen: 1. April 2023

Platz 7: „Fratelli Pastabar“ – 4,8 Sterne, 349 Bewertungen

Vom Bruschetta über Insalata Caprese bis hin zu diversen Pasta sowie Fisch- und Fleischgerichten bietet die Fratellis Pastabar im Leipziger Westen traditionelle Italienische Küche in entspannter, familiärer Atmosphäre ohne viel Schickschnack. Im Innenraum an rustikalen Tischen aus dunklem Holz können die Gäste es sich schmecken lassen. Die vielen positiven Google-Bewertungen kommen nicht von ungefähr. Ein User würde sogar „am liebsten 100 Sterne vergeben“ und schwärmt vom „mit Abstand besten Essen“, das er jemals gegessen hat. Einige Gäste loben auch das „super Preis-Leistungs-Verhältnis“. Eine Userin schließt ihren Kommentar mit folgender Empfehlung: „Weiter so!“

Wo? Könneritzstraße 59, 04229 Leipzig

Platz 8: „Zu Spät“ – 4,8 Sterne, 228 Bewertungen

Besser spät als nie? In diesem Fall wohl sogar besser „Zu spät“. In Reudnitz heißt ein Bistro-Restaurant wie eine Verspätung. Das Besondere: Alle Speisen sind vegan. Auf der Karte stehen Burger-Variationen („BBQ“, „Chilli“, „Schnitzel“) sowie Hot Dogs („Relish“, „Curry“, „Kraut“) und Snacks wie Fritten und Frühlingsrollen. Fast Food für Fleischverweigerer. In den Google-Rezensionen sind Lobpreisungen zu lesen. Diese reichen von „toll“ über „cool“ bis hin zu „super lecker“ und „außerirdisch gut“.

Wo? Kippenbergstraße 28, 04317 Leipzig

Platz 9: „Ristorante Stella“ – 4,8 Sterne, 222 Bewertungen

Eines der italienischen Restaurants im Zentrum-Süd ist das Ristorante Stella am Südplatz. Eingerichtet mit einer gewissen Portion Industrie-Charme besticht das Lokal laut der eines Google-Users durch „super Service und freundliches Personal“. Außergewöhnlich, aber anscheinend ein Plus: Ein Roboter mit katzenähnlichem Gesicht brachte bis vor Kurzem so manch eine Speise selbstständig an die Tische. Apropos Speisen: Diese sind typisch italienisch. Pasta, Risotto, Pizza, Antipasti und mehr. Die Qualität der Gerichte sei „hervorragend“, schreibt eine Nutzerin.

Wo? Karl-Liebknecht-Straße 47, 04107 Leipzig

Platz 10: „R10“ – 4,8 Sterne, 188 Bewertungen

Auf Rang zehn – wie könnte es besser passen? – landet das R10 im Leipziger Zentrum. Das modern eingerichtete Lokal mit asiatischen und mediterranen Gerichten aus regionalen Zutaten setzt einen Schwerpunkt auf den Barbetrieb und bietet eine große Auswahl an Cocktails, Wein und Bier. Die Crew besticht anscheinend mit Kompetenz und Fachwissen. Ein User lobt die „Empfehlung und Erklärung vom Chef“ in puncto Cocktail-Auswahl. Ein anderer schreibt: „Einfach eine sehr, sehr gute Bar! Tolles Essen! Guter Wein! Exzellente Cocktails! Perfekter Service!“ Na dann Prost und guten Appetit.

Wo? Ratsfreischulstr. 10, 04109