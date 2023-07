Leipzigs Beste

Wir haben LVZ-Leser gefragt, welcher See in Leipzig und der Umgebung eigentlich der beste ist. So haben Sie abgestimmt. Die drei beliebtesten Gewässer stellen wir Ihnen hier vor.

Die LVZ-Leser haben entschieden: Der Cospudener See ist der schönste See in Leipzig und Umgebung. Welche Gewässer noch zu den Top-Favoriten gehören und was die Besucher an ihren Lieblingsseen schätzen, haben sie uns für die Serie „Leipzigs Beste“ erzählt.

