﻿Besuch in Siegen: Burkhard Jung trägt sich ins Goldene Buch seiner Heimatstadt ein

Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung hat am Donnerstag seine Heimat Siegen besucht. Dabei durfte er sich auch in das Goldene Buch der nordrhein-westfälischen Stadt eingetragen.

Siegen. „Schicken Sie davon mal ein Foto an Putin!“ Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Vizepräsident des Deutschen Städtetags, schmunzelt bei dieser Bitte an die Hausherrin – auch wenn der Hintergrund ein ernster ist. Das großformatige Gemälde, vor dem er steht, zeigt den siegreichen Helden, der die günstige Gelegenheit beim Schopfe packt, um Frieden zu schließen. Diplomatische Kunst: Die habe der Maler des Werkes, Peter Paul Rubens, beherrscht, erklärt Dr. Karin Kolb, Direktorin des Siegerlandmuseums, ihrem prominenten Besucher. Politik aber steht eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung and diesem Wintertag. Der SPD-Mann ist auf Einladung seines CDU-Kollegen Steffen Mues in den Rubenssaal gekommen, um sich ins Goldene Buch der Stadt Siegen einzutragen. Eine Ehre – für beide Seiten, wie sie mehrfach betonen.

Rubens und Jung verbindet eines: Beide sind in Siegen geboren, der Malerfürst 1577, der Pädagoge und Politiker 1958. Während Rubens aber schon im Säuglingsalter wegzog, verbrachte Jung seine Kindheit und Jugend in der Krönchenstadt, genauer: in Gosenbach. Nach dem Abitur am Löhrtor („Damals war es noch ein Jungengymnasium“, erinnert er sich und schiebt mit Bedauern hinterher: „Erst als ich ging, kamen die ersten Mädchen.“) studierte er in Münster, wurde Lehrer und kam als solcher zurück in seine Heimat. Am „Evau“ startete der heute 64-Jährige seine Laufbahn, unterrichtete Deutsch und evangelische Religion.

Nach dem Bucheintrag bekam der Gast ein handgefertigtes Krönchen zur Erinnerung. © Quelle: Jan Schäfer

Zur Schulgründung nach Sachsen

Nach der der Wiedervereinigung zog er in den neuen Osten der Republik, neue Herausforderungen warteten auf ihn: Als Gründungsschulleiter baute Jung ab 1991 das ev. Schulzentrum in Leipzig auf, eine kooperative Gesamtschule. 1999 wechselte er in die Verwaltung von Sachsens einwohnerstärksten Stadt – zunächst als Beigeordneter. 2006 wurde er zum Oberbürgermeister der sächsischen Metropole gewählt. Von 2019 bis 2021 stand Jung an der Spitze des Deutschen Städtetags, im Anschluss wurde er zum zweiten Mann im kommunalen Spitzenverband, der die Interesse von rund 60 Millionen Bürgern in ganz Deutschland vertritt.

Auf Norbert Röttgen (November 2022) folgt Burkhard Jung: Das Goldene Buch der Stadt Siegen hat einen frischen Eintrag. © Quelle: Jan Schäfer

Lange auf Gelegenheit gewartet

Steffen Mues zeigte sich sichtbar erfreut bei dem warmen Empfang seines Kollegen. Lange schon habe er darauf gehofft, dass sich die Gelegenheit bieten würde. Jetzt ist sie gekommen, aus privatem Anlass. Am Vormittag verabschiedet Burghard Jung am „Evau“ einen seiner Kollegen aus den beruflichen Anfangsjahren. Die „gute Stube“ der Stadt, das Rubenszimmer im Oberen Schloss, ist endlich wieder Kulisse für den Bucheintrag einer bekannten Persönlichkeit. „Vor Corona“, sagt Gastgeber Mues, „haben wir diese Empfänge immer hier durchgeführt.“ Dann kam die Pause der Pandemie, und zuletzt sei er mit dem Buch in der Hand den Gästen hinterhergefahren. Dem ukrainischen Ex-Botschafter Andrij Melnyk etwa, oder zuletzt Norbert Röttgen.

Das hat Burkhard Jung ins Buch geschrieben "Mit einem herzlichen Dank für diese Möglichkeit, meiner Heimatstadt Danke für Prägung und Bildung zu sagen. Die Menschen und die Landschaft sind einmalig. Auf gutes Gedeihen der Stadt Siegen und ihrer Bürgerinnen und Bürger."

Jetzt also Burkhard Jung, jetzt wieder im Museum. Der Oberbürgermeister von „Boomtown Leipzig“ nutze immer wieder die Gelegenheit, positiv von seiner Heimatstadt Siegen zu sprechen, auch in Fernsehsendungen, lobte Steffen Mues, der die Schlagworte der Stadtentwicklung in den vergangenen beiden Jahrzehnten nannte: Siegplatte, Herrengarten, Apollo, Museum für Gegenwartskunst und nun „Wissen verbindet“. Es habe sich eine Menge getan.

Dr. Karin Kolb, Direktorin des Siegerlandmuseums, gab Burkhard Jung eine Sonderführung durch die Sammlung des Hauses. © Quelle: Jan Schäfer

Ihr habt vieles richtig gemacht. Oberbürgermeister Burkhard Jung / über die Entwicklung seiner Heimatstadt Siegen

Das ist auch Burkhard Jung nicht entgangen. „Ihr habt vieles richtig gemacht.“ Die Uni vom Berg in die Stadt und Leben ins Untere Schloss zu holen, das bringe Bewegung und Lebendigkeit. „Ich verfolge das sehr aufmerksam.“ Es sei wichtig, so der einstige Gosenbacher, die Gesellschaft aus den Städten heraus weiterzuentwickeln. „Sie sind die Keimzelle der Demokratie.“ Die Kommunen seien es doch, die am Ende das vor Ort umsetzen müssten, was in Berlin entschieden werde. Siegen habe für ihn stets eine große Bedeutung, die Menschen und die Landschaften hätten ihn geprägt. „Der Wald und die Berge fehlen mir in Leipzig.“