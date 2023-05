Besucherrekord zur Museumsnacht: Das waren die beliebtesten Ausstellungen in Leipzig

Leipzig. An der diesjährigen Museumsnacht in Leipzig und Halle am vergangenen Samstag haben so viele Besucherinnen und Besucher teilgenommen wie noch nie zuvor. Mehr als 22.000 Menschen hätten die insgesamt 85 Museen und Sammlungen in den beiden Nachbarstädten besucht, teilte die Leipziger Stadtverwaltung am Montag mit.

Zu den absoluten Publikumsfavoriten in der Messestadt gehörten demnach die Ausstellungen im Alten Rathaus und in der benachbarten Alten Börse, die insgesamt 4965 Personen willkommen hießen. Den zweiten Platz sicherte sich demnach das Naturkundemuseum mit 4705 Besucherinnen und Besuchern. Die Grassi-Museen zählten insgesamt 3941 Gäste und belegen damit den dritten Platz.

Im kommenden Jahr wird es erneut eine gemeinsame Museumsnacht zwischen Halle und Leipzig geben, dann zum 14. Mal: Der Termin ist bereits für den 4. Mai 2024 angesetzt.