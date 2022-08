Die Helios-Standorte in Leipzig und Schkeuditz lockern die Besuchsregeln: Vollständig Geimpfte dürfen auch ohne negativen Corona-Test in die Krankenhäuser, um Angehörige zu besuchen. Die übrigen Leipziger Kliniken belassen es hingegen bei Beschränkungen.

Leipzig. Zwar haben die Helios-Kliniken in Leipzig und Schkeuditz seit dieser Woche ihre Besuchsregeln gelockert. In den meisten anderen Leipziger Krankenhäusern und Pflege-Einrichtungen bleibt es aber wegen der Corona-Pandemie bei strengeren Vorgaben. Dazu gehört die Testpflicht: Wer Patienten im Uniklinikum, im St. Georg, im St. Elisabeth oder im Diakonissenkrankenhaus besuchen möchte, muss weiterhin unabhängig vom Genesenen- oder Impfstatus einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest vorweisen.

Dagegen genügt im Helios-Park-Klinikum, im Herzzentrum und in der Helios-Klinik Schkeuditz seit Montag wie berichtet der Nachweis des 3G-Status: Vollständig Geimpfte sowie Genesene, deren positiver PCR-Test maximal drei Monate und mindestens 28 Tage zurückliegt, dürfen die Helios-Krankenhäuser auch ohne frischen Negativ-Test betreten. Sie müssen sich auch nicht mehr über ein Kontaktformular registrieren. Maskenpflicht herrscht weiterhin in allen Kliniken. An den Helios-Standorten genügt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz, ansonsten muss es eine FFP2-Maske sein.

Längere Besuchszeiten bei Helios

Darüber hinaus haben die Helios-Standorte die Zeiten und die Anzahl der Besucher normalisiert, die in den übrigen Leipziger Krankenhäusern jedoch begrenzt bleiben. Im Uniklinikum dürfen erwachsene Patienten pro Tag eine Person empfangen, und zwar zwischen 14.30 und 17 Uhr. Bei Kindern gilt diese Beschränkung nicht. Im St. Georg ist pro Tag ebenfalls eine Besucherin oder ein Besucher zugelassen, für eine Stunde zwischen 15 und 18 Uhr. Im St. Elisabeth liegt die Besuchzeit zwischen 14.30 und 18.30 Uhr (auf der Wochenstation ab 15 Uhr), im Diakonissenkrankenhaus zwischen 15 und 18 Uhr.

Auch in den meisten Alten- und Pflegeheimen bleiben die Besuchsregeln im Pandemie-Modus. So benötigen Besucherinnen und Besucher in den Seniorenzentren der Arbeiterwohlfahrt unabhängig vom Impfstatus einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt sein darf. Sie sind angehalten, ihre Besuche vorher anzumelden, und müssen eine FFP2-Maske tragen.

Von mwö