﻿Betrug mit Corona-Hilfen: Leipziger Unternehmerin muss hinter Gitter

Eine Leipziger Immobilien-Unternehmerin soll unberechtigt Corona-Hilfen kassiert haben. Am Landgericht gab es jetzt die Quittung dafür. Das Urteil fällt durchaus hart aus.

Leipzig. Sie muss für mehrere Jahre hinter Gitter: Eine Leipziger Immobilien-Unternehmerin ist am Landgericht wegen Betrugs mit Corona-Hilfen zu einer mehrjährigen Freiheitstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte Claudia S. (42) beschuldigt, unberechtigt knapp 180 000 Euro Hilfen von der Sächsischen Aufbaubank (SAB) kassiert zu haben.

Die Angeklagte betrieb als Einzelunternehmerin vom Leipziger Stadtzentrum aus drei Firmen. Diese beschäftigten sich gemäß einer Selbstauskunft mit dem Kauf und Verkauf von denkmalgeschützten Immobilien sowie mit der Restauration, Sanierung und Vermittlung von Häusern, Eigentumswohnungen und Grundstücken.

Vorwurf: Geld für private Zwecke ausgegeben

Als im Jahr 2020 im Zuge der Corona-Krise viele Selbstständige in Existenznot gerieten, soll auch auch Claudia S. wirtschaftliche Schwierigkeiten geltend gemacht haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war dies jedoch "bewusst wahrheitswidrig". In mehreren Fällen habe die Angeklagte zwischen März und Juni 2020 finanzielle Hilfen bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt. Dabei soll sie Liquiditätsengpässe und eine existenzbedrohende Lage ihrer Firmen als Gründe angegeben haben. Allerdings geht die Anklagebehörde davon aus, dass die Unternehmerin das Geld für private Zwecke ausgegeben hat. In einer Erklärung ihrer Verteidigung hatte Claudia S. die Vorwürfe zum Prozessauftakt Anfang Oktober zurückgewiesen.

Nach Auskunft der SAB könnte die Praxis der Mittelvergabe in jener Zeit gewissen Betrügereien Vorschub geleistet haben. Wie eine Sachbearbeiterin vor Gericht erläuterte, seien allein 25 000 Anträge auf Darlehen und 100 000 Anträge auf Zuschüsse bearbeitet worden. Um schnell handeln zu können, seien die Anträge lediglich nach einem bürokratischen Mindestmaß geprüft worden.

Millionenschaden durch zahlreiche Betrugsfälle

Die Folge: Bis März 2022 erhärtete sich nach SAB-Angaben bei 327 Antragstellern der Anfangsverdacht hinsichtlich des Subventionsbetrugs. Die Gesamtsumme der Auszahlungen bei diesen unter Betrugsverdacht stehenden Fällen beträgt laut SAB etwa 5,4 Millionen Euro. Erst dieser Tage fand in mehreren Bundesländern eine Razzia wegen Betrugs bei Corona-Hilfen statt.

Im Fall Claudia S., die nach Angaben des Gerichts in der Vergangenheit bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt worden war, sah die Wirtschaftsstrafkammer unter Vorsitz von Richter Karsten Nickel die Tatvorwürfe weitgehend als bestätigt an. Die Unternehmerin wurde wegen Subventionsbetrugs in vier Fällen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Außerdem muss sie nach Informationen des Gerichts den entstandenen Schaden zurückzahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar vier Monate Haft mehr gefordert. Die Verteidigung plädierte hingegen auf anderthalb Jahre – und legte inzwischen Revision gegen das Urteil ein.