﻿Betrug mit Krypto-Anlagen: Leipziger Polizei gelingt Schlag gegen kriminelles Netzwerk

Ermittlungsteams aus der Messestadt waren vor zwei Wochen an Razzien in halb Europa beteiligt. Ziel der geheimen Aktion ist offenbar eine kriminelle Bande, die weltweit Anlegerinnen und Anleger mit vermeintlichen Investionen in Krypto-Währungen um Millionen gebracht hat.

Leipzig. Der Leipziger Polizei ist in europaweiter Zusammenarbeit offenbar ein enormer Schlag gegen sogenannte Cyberkriminalität gelungen. Unter anderem in der Messestadt hätten sich Betrüger jahrelang als vermeintliche Finanzexperten ausgegeben und Betroffene dann zu Investitionen in Kryptowährungen überredet, erklärte Sabine Wylegalla von der ermittelnden Dresdner Generalstaatsanwaltschaft (GeSta). Bei einer koordinierten Razzia am 8. November in mehreren europäischen Ländern seien nun fünf Verdächtige festgenommen und umfangreiches Beweismittel sichergestellt worden.

An jenem Dienstag vor zwei Wochen waren demnach etwa 60 Beamtinnen und Beamten sowie sechs Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit Unterstützung regionaler Behörden in Tiflis (Georgien), Skopje (Nordmazedonien), Kiew (Ukraine), Tirana (Albanien) und Sofia (Bulgarien) tätig. Allein in Georgien und Nordmazedonien wurden sechs professionelle Callcenter sowie 25 Privat- und Geschäftsräume durchsucht worden, heißt es. Der Schwerpunkt der geheimen Operation gegen die sich selbst als „Milton Group“ tarnende Gruppe habe aber in der georgischen Hauptstadt Tiflis stattgefunden.

Geld der Betroffenen wurde nie investiert – sondern verschwand

Zuvor hatten Experten für Cybercrime aus Sachsen und Bayern monatelang gegen die Beschuldigten wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche ermittelt. Bereits seit 2016 seien Betroffene mit Online-Finanztransaktionen um ihre Geld gebracht worden. „Bei diesem in den vergangenen Jahren sehr häufig anzutreffenden Kriminalitätsphänomen beraten angebliche Finanzexperten ihre potentiellen Opfer über vermeintlich lukrative Anlage- und Finanzprodukte, überwiegend im Zusammenhang mit Kryptowährungen, und verleiten dadurch zur Geldanlage“, so Wylegalla weiter.

In Wahrheit sei das erhaltene Geld aber nie gewinnbringend investiert worden. „Über unterschiedlichste Plattformen und Websites wird gegenüber den Opfern die Illusion eines existierenden Accounts aufrechterhalten. Dort werden den Geschädigten durch vermeintlich erfolgreiche Trades Gewinne vorgetäuscht, um weitere Investitionen zu generieren“, erklärte die Staatsanwältin. Falls die Betrogenen skeptisch wurden oder eine Auszahlung ihres Guthabens wünschten, sei der Kontakt abgebrochen oder einfach behauptet worden, die Investitionen hätten überraschend an Wert verloren.

Konkrete Summen, wie viel die Betroffenen allein in Leipzig verloren haben, macht die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Von bundesweit mehr als 100 Millionen Euro ist zumindest die Rede, weltweit gebe es Hunderttausende, denen ein Gesamtschaden von mehr als einer Milliarde Euro entstanden sei, sagt Wylegalla.

Internationale Zusammenarbeit – koordiniert durch EU-Behörde

So umfangreich die Schadenssumme, so komplex auch die internationale Zusammenarbeit beim Aufdecken des kriminellen Netzwerks. Neben Leipziger Polizei, Kolleginnen und Kollegen von Landeskriminalamt und Behörden aus Bayern waren auch Teams aus Schweden, Spanien, Finnland, Lettland, Ukraine, Georgien und Albanien beteiligt. Von Hunderten Beteiligten in halb Europa ist die Rede. Koordiniert wurde die Arbeit letztlich bei der in Den Haag (Niederlande) tätigen EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust), erklärt die Dresdner Staatsanwältin.

Bei den Razzien am 8. November – die auf EU-Ebene auch „Action Days“ genannt werden – seien nun mehr als 500 Computer und Mobiltelefone beschlagnahmt worden. „Zudem wurden Vermögensarreste in zweistelliger Millionenhöhe erwirkt“, heißt es. Konkrekt wurden Konten bveschlagnahmt, Bargeld, Bitcoin-Wallets und anderen Wertgegenständen sichergestellt.

„Im Mittelpunkt der Arbeit der bayerischen und sächsischen Ermittler gemeinsam mit ihren internationalen Partnern stehen nun unter anderem die Sichtung und Analyse des umfangreichen elektronischen Beweismaterials in diesem vielschichtigen Verfahrenskomplex“, sagt Sabine Wylegalla . Aufgrund des Umfangs und der Komplexität auch innerhalb der kriminellen Strukturen werden die Ermittlungen „noch geraume Zeit in Anspruch nehmen“.