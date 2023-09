Betrunkene Frau fährt in Leipzig in den Gegenverkehr und läuft nach Hause

Leipzig. Eine betrunkene Autofahrerin hat im Leipziger Nordwesten die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und beinahe einen schweren Unfall gebaut. In Schlangenlinien fuhr die 59-Jährige am Samstagabend gegen 21.15 Uhr über die Lindenthaler Hauptstraße in den Gegenverkehr. Andere Wagen mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau sei zunächst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe ihr Auto schließlich am Fahrbahnrand abgestellt und sei nach Hause gegangen.

Als die Polizei eintraf, fand sie das Fahrzeug verlassen vor. An der Adresse der Halterin trafen die Beamten die 59-Jährige an und stellten bei ihr einen Alkoholwert von 1,82 Promille fest.

Der Führerschein der Frau wurde eingezogen und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen sie wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

