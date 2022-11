Scheibe eingeworfen: Mann attackiert fahrenden LVB-Bus in Leipzig

In Leipzig hat ein Mann am Freitag einen fahrenden Linienbus massiv beschädigt. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort gestellt, seine Festnahme angeordnet.

In Leipzigs BMW-Allee waren die Polizisten so schnell vor Ort, dass sie den Tatverdächtigen noch stellen konnten.

Leipzig. Ein Betrunkener hat den Leipziger Verkehrsbetrieben(LVB) in der Nacht zum Freitag einen Schaden von 3000 Euro zugefügt. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstag gegen 23.21 Uhr in der BMW-Allee in Plaußig-Portitz ein Gegenstand auf einen fahrenden LVB-Linienbus geworfen.

Dadurch wurde die seitliche Glasscheibe der Fahrerkabine auf der Fahrerseite zerstört. Die herbeigerufenen Beamten konnten noch vor Ort einen Tatverdächtigen stellen. Er soll 55 Jahre alt sein, aus Litauen stammen und 1,44 Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die vorläufige Festnahme an. Der Tatverdächtige wurde in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht und muss sich nun wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.