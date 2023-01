﻿Bettensteuer: Leipzigs Touristen sollen automatisch ÖPNV nutzen können

Leipzig. Der Deutsche Hotel- und Gaststätten-Verband (Dehoga) Sachsen sieht die von der Stadt Leipzig geplante Neuauflage der Bettensteuer auf Übernachtungen ab April 2023 kritisch. In einem Schreiben an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie an die Stadträte fordert der Verband das Einbinden in den Vorgang und warnt vor negativen Folgen für die Branche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon bei einem „Forum Gästetaxe“ im vergangenen Oktober hatten Dehoga-Landesverband, Leipzig Hotel Alliance und die IHK Leipzig Vorschläge gemacht, „die in unserer Wahrnehmung von Seiten des Dezernates Finanzen weniger beleuchtet werden“. Verwiesen wird auf die aktuelle wirtschaftliche Lage der Unternehmen, die zu Preis- und Kostensteigerungen „in seit Jahrzehnten nicht gekanntem Ausmaß“ führten. Die Bettensteuer könnte potenzielle Gäste abschrecken und weniger Buchungen zur Folge haben. Der Dehoga schlägt deshalb zum Start der Steuer für eine Übergangszeit einen niedrigeren Prozentsatz vor – drei statt der avisierten fünf Prozent. Das würde zu einer geringeren Teuerung bei den Übernachtungspreisen führen.

„Zusätzliche Belastung“

Auch in der technischen Umsetzung stelle die Einführung der Steuer, auch Bettensteuer oder Gästetaxe genannt, „eine zusätzliche Belastung für die Beherbergungswirtschaft dar“. Da von den 929 festgestellten Beherbergungsbetrieben weniger als fünf Prozent zu den großen Hotelketten gehörten, wäre die Umsetzung der Vorgabe für viele kleine und mittlere Unternehmen aufwändig und teuer, vor allem durch Umstellung der IT-Systeme und Schulung des Personals. „Wir fordern zu überprüfen, wie hier die Stadt Leipzig unterstützend tätig sein kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem plädiert der Dehoga für eine "Beteiligung bei der Projektauswahl und Mittelverwendung anzustreben, auch wenn es sich um eine Steuereinnahme handelt", denn: "Tourismus in seiner kleinteiligen Form ist auch und vor allem im Ballungsraum Leipzig ein Schwergewicht in der Wertschöpfung, den es dauerhaft und mit der Vernetzung von Leistungsanbietern zu unterstützen gilt". Konkreter Vorschlag des Verbandes: Die aktuell von der Stadt diskutierte digitale Gästekarte aus der Bettensteuer zu finanzieren.

Vorschlag für digitale Gästekarte

"Laut Prognose der Tourismus und Marketing GmbH werden die Gästezahlen steigen und damit auch das Reiseverhalten", so der Dehoga. Mit Blick auf Leipzigs vorderen Platz im nationalen Stau-Ranking würde ein in der Gästekarte enthaltenes ÖPNV-Ticket zu einer Entzerrung der Verkehrsströme beitragen. "Keine andere Stadt hat ein Ticket im Nahverkehr als Angebot an Gäste aus aller Welt." Dieses Alleinstellungsmerkmal sorge für positive Aufmerksamkeit – "nicht nur mit dem Blick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024".