﻿Bettensteuer in Leipzig: Sinnvoller Vorschlag des Dehoga-Verbands

Leipzig. Schon als die Leipziger Stadtverwaltung Anfang Januar den Entwurf einer Satzung zur Bettensteuer für den Stadtrat vorlegte, war klar: Der Beschluss muss gut durchdacht sein, um nicht wie im Vorjahr von einem Gericht wegen fehlender Berechnungen gekippt zu werden. Der jüngste Vorstoß des Dehoga-Landesverbandes dazu verdeutlicht, dass weitere Anpassungen möglich, wenn nicht gar nötig ist.

Ein wichtiger Punkt: Weil die avisierten fünf Prozent pro Nacht an die Gäste weitergegeben werden, erhöhen sich die Übernachtungspreise – zu einer Zeit, in dem Leben und Konsumieren eh schon teurer wird und sich in allen Bereichen im Schwund von Kundschaft bemerkbar macht. Somit wächst die Gefahr sinkender Übernachtungszahlen.

Enormer Mehrwert

Nicht nur deshalb ist der Dehoga-Vorschlag, die Bettensteuer gezielter zu nutzen, ein sinnvoller und konstruktiver. Fließt der Erlös in die Umsetzung der eh angedachten digitalen Gästekarte, verspricht das einen enormen Mehrwert: Touristinnen und Touristen fällt die Akzeptanz für die Steuer leichter, wenn sie kostenlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen können. Bundesweit wäre das einmalig und würde einen Aufenthalt in Leipzig noch attraktiver machen.

Darüber hinaus ist der Anreiz, das Auto entweder gleich in der Heimat oder spätestens in der Hotelgarage stehen zu lassen, um ein Vielfaches höher. Der Umstieg auf alternative Verkehrsmittel würde die enormen Staus ebenso senken wie umweltschädigende Emissionen. Eine Investition in die Zukunft also. Und Leipzig will doch 2030 klimaneutral werden. Oder?