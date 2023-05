Beschluss des Stadtrates

Der Eintritt im Leipziger Gewandhaus sowie in anderen städtischen Kulturbetrieben könnte in der nächsten Spielzeit an verschiedenen Tagen preiswerter werden. Leipzig will dann „Pay-what-you-can“-Veranstaltungen anbieten.

„Bezahle, was du kannst“ – dieses Modell soll in diesem und nächsten Jahr in Leipzigs Kulturbetrieben getestet werden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket