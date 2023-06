Zum Wohl! Wo gibt es in Leipzig den schönsten Biergarten?

Leipzig. Sommerzeit ist Biergartenzeit. Viele entspannen gern mit Freunden unter freiem Himmel – egal, ob mit alkoholischen oder alkoholfreien Getränken. Wir suchen Ihren Lieblingsbiergarten in Leipzig – ob in der Kleingartenanlage, im Park oder in Ihrem Stadtteil. In welcher Anlage finden Sie es besonders gemütlich, abseits vom Großstadtgetümmel oder mittendrin? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir suchen Leipzigs besten Biergarten – hier können Sie mitmachen!

Teilnahme per Umfrage: Nennen Sie uns den Biergarten, in den Sie gern wegen seiner einmaligen Atmosphäre einkehren – egal ob klassisch, urig oder szenig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Teilnahme per E-Mail: Schreiben Sie uns Ihren Favoriten mit Ortsangabe (und gern auch mit kurzer Begründung) per E-Mail an feedback@lvz.de.

Mitmachen via Facebook und Instagram: Unsere Biergarten-Umfrage läuft auch in den sozialen Netzwerken auf dem Facebook- und dem Instagram-Kanal der LVZ.

Leipzigs bester Biergarten mit finaler Abstimmung

Aus den meistgenannten Einsendungen können Sie dann im Anschluss beim LVZ-Voting final über Ihren Lieblingsbiergarten abstimmen. Die beliebtesten Biergärten werden anschließend vorgestellt.

Bereits gewählt haben unsere Leserinnen und Leser die Cafés und Bäckereien, in denen es in Leipzig den leckersten Kuchen gibt. Hier finden Sie den Sieger und die gesamte Top-10-Liste.

LVZ