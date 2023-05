﻿Bike-Parade durch Leipzig: Hunderte Radfahrer trotzen Wind und Wetter

Leipzig. Hunderte Regencapes und Fahrräder füllten am Mittwochabend den Augustusplatz: Trotz des unerbittlichen Niederschlags radelten am ersten Tag des LVZ-Fahrradfests zahlreiche Menschen aus der ganzen Welt durch die Leipziger City – und ließen sich vom Wetter auch nicht den Spaß am Radfahren verderben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bike-Parade ist eine Velo-City-Tradition

Leipzig ist im Fahrradfieber: Nachdem es letztes Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfiel, findet seit Mittwoch auch wieder das beliebte LVZ-Fahrradfest statt. Anlässlich der Velo-City-Konferenz findet das Spektakel in diesem Jahr nicht am Völkerschlachtdenkmal, sondern im Stadtzentrum statt. Dort wurde das Fest am Mittwochabend durch eine ganz besondere Veranstaltung eröffnet: Die Bike-Parade, die traditionell von jeder Velo-City-Gastgeberstadt ausgerichtet wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10.000 Radfahrerinnen und Radfahrer hatte die Stadtverwaltung für das Event erwartet. Letztlich waren es wetterbedingt wohl weniger als die Hälfte gekommen, um gemeinsam in die Pedale zu treten. Mit dabei waren neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Velo-City auch einige bekannte Gesichter: So starteten in der ersten Reihe neben LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und LVDG-Geschäftsführer Björn Steigert auch der Chef der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Ulf Middelberg, sowie Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Ihnen folgten dann hunderte Radfreunde nicht nur aus der Messestadt, sondern auch aus Japan, USA, Belgien, Irland und vielen anderen Ländern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Facebook, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bei Regen durch Leipzig

Der Regen ließ zwar um 18 Uhr etwas nach – nass blieb es dennoch für die gesamte Radtour. Doch dafür waren die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestens ausgestattet: So auch Yvonne und Frank Baier aus Leipzig. Selbst das schlechte Wetter konnte das Paar aus Reudnitz nicht davon abhalten, bei der Tour mitzufahren. „Wir sind leidenschaftliche Radfahrer, bei Wind und Wetter“, erklärte Frank Baier. Die Bike-Parade hat einen guten Nebeneffekt, fand Yvonne Beier. Denn: Der Autoverkehr musste in dieser Zeit für die Radfahrerinnen und Radfahrer weichen. Sonst sei in der Regel das Gegenteil der Fall, betonten die beiden. Leipzig sei zwar für den Radverkehr schon gut ausgebaut, dennoch müsse noch viel passieren, so Frank Baier.

Bestens für das Wetter vorbereitet: Yvonne und Frank Baier aus Leipzig © Quelle: Fabienne Küchler

Niederländer sehen Verbesserungspotenzial in Leipzig

Ähnlich sahen das Herbert, Matthias und Garrett aus den Niederlanden. Die drei Mitglieder der „Dutch Cycling Embassy“ sind für die Velo-City nach Leipzig gereist – und das mit dem Fahrrad. Acht Tage habe Herbert für die Strecke gebraucht, inklusive eines eintägigen Zwischenstopps in Kassel. Matthias und Garret wählten den Zug, wollen den Rückweg aber ebenfalls mit dem Rad bestreiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Radinfrastruktur in Leipzig sei verbesserungsfähig, waren sich die Experten aus dem Nachbarland einig. Eine Einschätzung, die wohl wenig überrascht, wenn man bedenkt, dass es in den Niederlanden mehr Fahrräder als Einwohnerinnen und Einwohner gibt. Als sie in Leipzig ankamen, waren sie dennoch positiv überrascht: „Hier fahren so viele Menschen Fahrrad, besonders zu den Stoßzeiten“, staunten sie. Deswegen hoffte das Trio, während und nach der Parade auch mit Leipzigerinnen und Leipzigern ins Gespräch zu kommen.

Velo-City Teilnehmer Herbert, Matthias und Garrett aus den Niederlanden. © Quelle: Fabienne Küchler

Zehn Kilometer durch die City

Start der etwa zehn Kilometer langen Tour war auf dem Augustusplatz, von wo aus die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst über den Innenstadtring, dann durch die Südvorstadt und anschließend über den Schleußiger Weg in den Leipziger Westen fuhren. Auf der Karl-Heine-Straße ging es schließlich wieder Richtung City, vorbei an der Thomaskirche und dem Markt und zurück zum Ausgangspunkt am Augustusplatz.