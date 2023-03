Save the date! LVZ-Fahrradfest meets Velo-city

Leipzig. Die Velo-city gilt als weltweit wichtigster Radverkehrskongress. Etwa 1400 Entscheider, Mobilitätsexperten und Repräsentanten aus über 60 Ländern treffen sich jedes Jahr in einer anderen Stadt, um zentrale Fragen rund um Radverkehr und eine nachhaltige Mobilität zu diskutieren. 2023 findet die Velo-city vom 9. bis 12. Mai auf der Leipziger Messe statt.

Großes Besucher-Event auf dem Augustusplatz

„Velo-city und LVZ-Fahrradfest – das passt einfach zusammen“, sagt LVZ-Marketing-Chefin Alexandra Grothe. „Daher ziehen wir in diesem Jahr mit unserem Fahrradfest vom Völkerschlachtdenkmal auf den Augustusplatz und stellen gemeinsam mit der Stadt Leipzig und dem Radkongress ein großes Besucherevent mitten in der Leipziger City auf die Beine.“

Und das hat es in sich: Drei Tage lang – vom 10. bis 12. Mai – dreht sich auf dem Augustusplatz alles um die Themen Radfahren, E-Mobilität und Verkehrswende. Dazu gibt es zahlreiche Mitmach- und Aktionsflächen, Gastronomieangebote, DJs, Konzerte, Bühnenprogramm und sogar eine Rollschuhdisco. Geplant sind außerdem Auftritte von Roman Knoblauch und Tom Reichel (Donnerstag) und von Singer/Songwriter Philipp Dittberner („Wolke 4“) am Freitagabend. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

LVZ-Bike-Parade zum Auftakt

Zum Fahrradfest-Auftakt am 10. Mai heißt es: Auf zur großen LVZ-Bike-Parade quer durch die Leipziger Innenstadt! Geplant ist ein etwa zehn Kilometer langer Rundkurs mit Start und Ziel auf dem Augustusplatz. Alle Leipzigerinnen und Leipziger sind eingeladen, mit der ganzen Familie, mit Freunden, Verwandten, Arbeitskolleginnen und Kommilitonen dabei zu sein. Mitradeln kann jeder – und das auch ganz spontan. Los geht‘s 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung zur LVZ-Bike-Parade ist nicht nötig.

Am 10. Mai geht es auf der großen LVZ-Bike-Parade auf einem Rundkurs quer durch die Leipziger City. © Quelle: André Kempner

LVZ-Fahrradfest meets Velo-city

10. bis 12. Mai 2023 auf dem Augustusplatz

täglich von 15 bis 20 Uhr Mitmachaktionen und Infostände zu den Themen Fahrradfahren und E-Mobilität

täglich von 20 bis 22 Uhr Abendprogramm mit Live-Musik, Konzerten, DJs

Eintritt frei an allen Tagen

Auftakt: LVZ-Bike-Parade am 10. Mai, Start: 18 Uhr, Zehn-Kilometer-Rundkurs durch die Leipziger City, Teilnahme kostenlos, keine Anmeldung nötig

Ausführliche Informationen zur Velo-City 2023 in Leipzig stehen auf der offiziellen Website (englisch) zum Event.