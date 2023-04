﻿Bikesharing rund um Leipzig: Schkeuditz und Taucha sammeln Daten für die „Mobilität der Zukunft“

Wer in Schkeuditz Bikesharing nutzt, kann künftig Umgebungsdaten sammeln – das soll den Einsatz von Lieferrobotern und Leihrädern ermöglichen, die sich selbst verteilen. Auch Taucha nimmt am Projekt teil. Worum es geht – und wie man teilnehmen kann.

Schkeuditz/Taucha. Sie fahren saugend durch Wohnungen, reinigen Fenster, übernehmen in Leipzigs Auerbachskeller sogar Abräumarbeiten: Roboter, so viel scheint klar, werden in Zukunft vermehrt in unserem Alltag mitmischen – ob zu Hause oder bei manch einem auf der Arbeit. Anwendungsbereiche sehen Entwickler aber auch in den Innenstädten. Und hier kommen Schkeuditz und Taucha ins Spiel: Die beiden Städte sind künftig vorn mit dabei, wenn es darum geht, die Weichen für die Mobilität der Zukunft zu stellen – und das mithilfe von Automatisierungen.

Die Kommunen sind Teil des Projekts „Ready for Smart City Robots“, das vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird. In der vergangenen Woche trafen sich die Projektpartner zu einer Tagung in Schkeuditz – und machten im Anschluss deutlich, was das Ziel ist: Künftig könnten in den Städten neben Lieferrobotern auch Leihfahrräder im Einsatz sein, die sich selbstständig verteilen. „Wir bringen zwei Welten zusammen: Mobilität und smarte Logistik“, sagt Sebastian Zug, Professor vom Institut für Computerwissenschaften der TU Freiberg, die am Roboter-Projekt beteiligt ist.

Vorstellbar ist ein Lieferdienst – und zwar mit Robotern

Die Hochschule hat das Projekt initiiert – und ist bei der Suche nach Projektpartnern in der Region Leipzig fündig geworden. Auch im Schkeuditzer Rathaus stößt das Vorhaben auf großes Interesse. In Schkeuditz, meint Professor Zug, sei etwa ein robotergestützter Lieferdienst zwischen dem Rathaus und anderen städtischen Liegenschaften denkbar, zum Transport von Post beispielsweise.

Bis es in der Praxis so weit ist, wird es seinen Worten nach aber noch etwas dauern. Es fehlt an Daten – und die sollen in den beiden Städten gesammelt werden. Das geschieht den Projektverantwortlichen zufolge mit Leihrädern, die zunächst in Schkeuditz Ende April an den Start gehen, Taucha soll offenbar im nächsten Jahr folgen.

Der Schkeuitzer Oberbürgermeister Rayk Bergner auf einem Lastenrad. © Quelle: Michael Strohmeyer

Dass es ein entsprechendes Modellprojekt geben soll, war bereits bekannt: Um die 100 Fahrräder will demnach das Unternehmen Nextbike in Schkeuditz aufstellen, das inzwischen zum Berliner E-Scooter-Verleiher „Tier“ gehört. Auch Lastenräder sollen dann zur Verfügung stehen.

Fahrräder sind mit Sensoren ausgestattet

Ein Teil der Räder wird wiederum mit Sensoren ausgestattet sein – die etwa Umgebungsdaten sammeln. „Die Sensoren schauen sich an: Wo ist der Weg breit genug? Wie frequentiert sind die Straßen zu bestimmten Uhrzeiten?“, erklärt Forscher Sebastian Zug. Die entsprechenden Daten sollen auf Servern der TU Freiberg gespeichert werden – und sind im Internet einsehbar.

So weit also die Theorie. In der Praxis treibt Kommunen und Landkreise die Frage, wie die Mobilität in Zukunft aussieht, schon länger um. Entsprechend dankbar ist man hier für innovative Ansätze„Wir müssen zukunftsfähige Systeme entwickeln“, sagt denn auch Nordsachsens Landrat Kai Emanuel: „Wir müssen darüber nachdenken, dass wir für die letzte Meile alternative Systeme finden.“

Wie die „letzte Meile“ überwinden?

Die „letzte Meile“ bezeichnet den Weg, der etwa zwischen der Bushaltestelle und dem eigenen Zuhause anfällt. Ist diese Distanz zu groß, nutzen Menschen oft das Auto, anstatt Bus und Bahn zu nehmen. In vielen Verwaltungen hat entsprechend ein Umdenken eingesetzt, wie sich diese Strecke möglichst umweltschonend bewältigen lässt. „Wir brauchen andere Verkehrsmittel für die letzte Meile“, meint Christian Hoyas, Sachgebietsleiter ÖPNV im Landratsamt Nordsachsen. „Auch im ländlichen Raum müssen die Menschen ja nach Hause kommen“, sagt er.

Das sogenannte Bikesharing sei da durchaus attraktiv: Das kommt in den meisten Großstädten zum Einsatz, darunter in Leipzig, und ermöglicht Kunden, Räder flexibel auszuleihen und wieder abzustellen. „Die Herausforderung ist aber: Auch diese Räder müssen zurückgebracht werden – das kostet Geld und Personal“, sagt Hoyas. Leihräder, die sich selbst verteilen und auch nach Wunsch zur Kundin oder zum Kunden kommen, könnten da eine Lösung sein.

Wann das tatsächlich für die Bevölkerung praktikabel sein könnte, bleibt vorerst offen, zunächst steht das Sammeln der Daten an. Es ist nicht das erste Mal, dass der Landkreis Nordsachsen erprobt, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte: Am Schladitzer See verkehrt mit „Flash“ ein selbstfahrender Bus. Hinterm Steuer sitzt hier aber noch ein Fahrer, wenn auch passiv: Die Vorschriften wollen es so, noch zumindest.