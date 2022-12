﻿Leipzig pflanzt 1500 Bäume – doch an der Straße wird das Ziel verfehlt

Etwa 1500 Stadtbäume sind in diesem Jahr in Leipzig gepflanzt worden – darunter viele Ersatzpflanzungen. Das Ziel von 1000 neuen Bäumen wurde allerdings noch nicht erreicht.

Elf Tulpenbäume sind jüngst in der Leutzscher Junghanßstraße gepflanzt worden: Rüdiger Dittmar, Jens Schwertfeger, Christiane von Rintelen und Markus Drappatz vom Amt für Stadtgrün und Gewässer (von rechts) beenden dort die Baumpflanzsaison 2022 in Leipzig.

Leipzig. Bei Bodenfrost wird nicht gepflanzt: Die schmalkronigen Tulpenbäume in der Junghanßstraße in Leutzsch waren daher auch schon in der Erde. Sie dienten als Kulisse der Stadtverwaltung, die am Dienstag über die Baumpflanzsaison 2022 informierte. Knapp 15oo Stadtbäume kommen dieses Jahr in Leipzig hinzu. Der Tulpenbaum steht dabei symbolisch für 917 neue Straßenbäume; darunter sind allerdings 571 Nachpflanzungen für geschädigte und abgestorbene Stämme. „Wir sind in diesem Jahr unserem Ziel, jährlich 1000 neue Straßenbäume zu pflanzen, ein ganzes Stück nähergekommen“, freut sich Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke), der krankheitsbedingt beim Vor-Ort-Termin nicht erscheinen konnte. Seine Botschaft: „Bäume sind gerade in einer wachsenden Stadt wie Leipzig von immenser Bedeutung – als Klimaanlagen und Lebensräume. Und für ein attraktives, grünes Stadtbild.“

Dicht bebaute Quartiere sind Schwerpunkte

Doch reichen die Anstrengungen? Nur 346 Straßenbäume sind Erstpflanzungen, für die jeweils ein völlig neuer Baumstandort geschaffen wurde. Wie für jene elf Bäume in der Junghanßstraße, die in die Fahrbahn integriert wurden und das Parkraster unterteilen. Das ist nicht ganz unkompliziert. „Dabei ist vieles zu beachten – unterirdische Leitungen, der Brandschutz, die Rettungswege für die Häuser“, erläutert Jens Schwertfeger, der Teamleiter Planung Stadtbäume. Die Kronen dürften zudem nicht zu dicht an die Fassaden heranwachsen.

Grundlage für die Pflanzungen ist das im Juni 2019 vom Stadtrat beschlossene Straßenbaumkonzept Leipzig 2030. Das sieht auch als Folge des ausgerufenen Klimanotstandes mehr Geld und Personal vor, welches nun nach und nach eingestellt und eingearbeitet wird. Schwerpunkt der Pflanzungen sind künftig vor allem dicht bebaute Stadtquartiere. „Unser ambitioniertes Ziel ist natürlich, jedes Jahr 1000 neue Straßenbäume zu pflanzen. Und zwar in Straßen, in denen sonst nichts passieren würde. Dort einen Lebensraum für Bäume zu schaffen, braucht viel Energie und Abstimmungen“, stellt Rüdiger Dittmar, der das Amt für Stadtgrün und Gewässer leitet, klar. Künftig würden in einigen Straßen wohl auch Leitungen umverlegt werden müssen.

Abgestorbene Bäume werden ersetzt

Doch zunächst mussten – als Folge der klimatischen Bedingungen in den zurückliegenden Jahren mit Hitze und langanhaltender Trockenheit – viele abgestorbene oder in ihrer Vitalität stark beeinträchtigte Bäume ersetzt werden. Deshalb sei der Anteil an Ersatzpflanzungen für abgestorbene und nicht mehr standsichere Bäume 2022 relativ hoch, sagt der Amtsleiter. Dabei stellt sich die Stadt zusehends darauf ein, Baumarten zu pflanzen, die resistenter gegenüber Hitze- und Trockenstress sind, die aber auch Frost vertragen. Tulpenbäume, Feldahorn, Traubeneiche, Amberbaum, Blasenesche, ungarische Eiche oder die Hopfenbuche sind dafür Beispiele. „Die Leipziger Linde – unser Leitbaum – ist ebenfalls geeignet. Sie werden wir selbstverständlich weiter pflanzen“, so Dittmar. Vor allem der Anteil an Silberlinden werde steigen. Notwendig sei aber, auf eine genetische Vielfalt der Bäume zu achten. Ein Drittel der knapp 60.000 Leipziger Straßenbäume sei mit bis zu 35 Jahren relativ jung.

Der Stadtrand erhält Obstbäume

Neue Bäume gab es 2022 unter anderem auch für die Miltitzer Straße, Mockauer Straße, Ringstraße, Landwaisenhausstraße und Michael-Kazmierczak-Straße. Aber auch Leipzigs Parks und Grünanlagen, darunter Friedenspark und Wasserschloss, haben 2022 insgesamt 573 neue Bäume erhalten (Erst- und Nachpflanzungen). Im Frühjahr 2023 geht es weiter: Geplant sind knapp 600 Baumpflanzungen in Straßen und Parkanlagen im gesamten Stadtgebiet; darunter Ortsteile wie Grünau, Rückmarsdorf, Altlindenau und Leutzsch. „Wir schauen auch in den Grünanlagen, wo Baumverluste sind, und ersetzen sie“, kündigt Dittmar an. In Seehausen, Gottscheina, Hohenheida und Knautnaundorf würden auch wieder mehr Obstbäume in die Erde kommen.

