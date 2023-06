Erste Schadensbilanz: Mehr als zehn Autos bei Bränden in Leipzig beschädigt

Leipzig. Gleich mehrfach hat es am Wochenende im Leipziger Stadtgebiet gebrannt. Die genaue Schadenshöhe wird Schätzungen zufolge mindestens sechsstellig sein. In welchem Bezug die Taten zum „Tag X“ stehen, wird laut Polizei noch ermittelt. Die Brände verteilten sich auf unterschiedliche Bereiche in der Stadt, besonders aber den Süden, Südwesten und Osten.

Los ging es in der Nacht zu Samstag: Um o.54 Uhr wurde ein Auto an der Engelsdorfer Straße angezündet. Wenig später, um zwei Uhr, brannte ein weiterer Pkw in der Kochstraße. Durch das Feuer wurde auch ein daneben abgestellter Wagen beschädigt. Zwischen 1.30 und 4.38 Uhr zündeten Unbekannte zudem mehreren Mülltonnen im Zentrum-Ost und Zentrum-Süd an. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein in der Nähe geparktes Fahrzeug beschädigt. Schaden: circa 14.000 Euro.

Am Samstag, am sogenannten „Tag X“, kam es auch schon tagsüber zu mehreren Bränden: Betroffen waren ein Mercedes-Autohändler in der Schomburgkstraße in Alt-West, aber auch private Fahrzeuge – so in der Straße An der Tabaksmühle und in der Güntzstraße nahe der Alten Messe. An der Straße des 18. Oktober zündeten Unbekannte ebenfalls einen Pkw an. Ein danebenstehender Pkw wurde beschädigt.

Am Nachmittag, um 15 Uhr, setzten Unbekannte zudem einen Balkon an einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die historische Holzbalkonbrüstung wurde beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 1150 Euro.

Brandursachenermittler sollen zum Einsatz kommen

Gleich mehrere Autos brannten in der Nacht zu Montag im Stadtteil Marienbrunn an der Straße An der Märchenwiese, Ecke Frau-Holle-Weg. Unbekannte setzten gegen ein Uhr mindestens einen Pkw in Brand. Ein SUV und ein daneben geparktes Wohnmobil brannten komplett aus. Ein weiterer Pkw sowie ein Wohnanhänger, die in der Nähe standen, wurden durch die Hitze beschädigt. Außerdem wurden sechs Glascontainer in Brand gesteckt.

Die Polizei hat in allen beschriebenen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Pkw-Bränden und dem Feuer auf dem Balkon wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers geprüft.

