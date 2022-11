Ein neues Bildungs- und Bürgerzentrum soll den Stadtteil Grünau im Leipziger Westen deutlich aufwerten. Aber noch hat die Stadtverwaltung nicht alle Hausaufgaben erledigt.

Leipzig. Der Abriss der „Völle“, des legendären Kulturhauses „Völkerfreundschaft“, ist bereits beschlossene Sache. Den Neubau eines modernen Bildungs- und Bürgerzentrums mit einer wettkampftauglichen Sporthalle in Grünau hat der Stadtrat am Mittwochabend auf den Weg gebracht. 46 Millionen Euro will Leipzig an der Stuttgarter Allee investieren. Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne) sprach von einem „Leuchtturmprojekt für ganz Grünau“. Die Bauarbeiten sollen 2026 beginnen. Doch wesentliche Fragen bleiben ungeklärt.