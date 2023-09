Bildungsprotest von Gewerkschaften, Pädagogen und Eltern am Freitag in Leipzig

Leipzig. Schule muss anders – unter diesem Titel mobilisieren Gewerkschaften und Elternverbände bundesweit zum gemeinsamen Protesttag für bessere Bildungsmöglichkeiten. In mehr als zwei Dutzend Städten wollen Menschen am kommenden Freitag dazu auf die Straße gehen, darunter auch in Leipzig. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, soll es neben einer Kundgebung gegen 12 Uhr auf dem Augustusplatz auch diverse Infostände geben.

„Kinder haben das Recht auf Bildung, auf Spiel und Freizeit – dafür brauchen wir endlich mehr Pädagoginnen und Pädagogen, die dieser Aufgabe gerecht werden können“, wird die Leipizger Kita-Erzieherung Juliane Fiebig im Verdi-Aufruf zitiert. Schon gebe es einen großen Mangel –nicht nur in Sachsen, sondern bundesweit. „In den kommenden Jahren wird sich der Zustand noch verstärken, wenn die Politiker nicht endlich handeln und dafür Sorge tragen, dass diese Berufe die Aufwertung bekommen, die sie benötigen“, so Fiebig weiter. So fordert von den Regierenden Maßnahmen, die Menschen mehr dazu motivieren, den pädagigischen Beruf zu ergreifen.

Initiative: Bundesweit fehlen 160.000 Lehrkräfte

Laut Schätzung der Initiative Teachers for Future werden bis 2035 gut 160.000 Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen fehlen. Dazu kämen bundesweit etwa 300.000 unbesetzt Stellen in Kitas und Horten. „Viele Kitas und Schulen beklagen, dass sie aufgrund der nicht kindgerechten Personalausstattung und der Überlastung ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen können“, heißt es im Aufruf weiter. „Die Bildungskrise raubt Kindern und Jugendlichen Zukunftschancen, verbaut ihnen Lebenswege und erschwert gesellschaftliche Teilhabe“.

Aufgrund der Proteste ab Freitagmittag in der Leipziger Innenstadt muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

