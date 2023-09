Bildungsprotest in Leipzig: Der Zug ist bald abgefahren

Leipzig. Alarmierender Personalmangel, Arbeitsüberlastung, Viertklässler mit eklatanten Leseschwächen: „Bildungssystem“ in Deutschland, das ist kein Name, sondern eine Diagnose. Verhält sich so ähnlich wie bei der Deutschen Bahn: Veränderungen sind seit Langem dringend nötig, doch das Bahnnetz ist streckenmäßig reduziert und ewig nicht saniert worden. In beiden Fällen war der eklatante Missstand vorauszusehen.

Jetzt rächt sich die fatale Verwaltung des Mangels, die Verantwortliche mutigen Reformen vorgezogen haben. Junge Leute mit Wunsch und Anspruch, Bildung an Kinder und Jugendliche zu vermitteln, kapitulieren teilweise schon im Studium, weil sie nicht aufs Unterrichten vorbereitet, sondern auf die Weitergabe von Regularien und starren Lehrplänen getrimmt werden.

Kein lebensnahes Lehren

Für andere ist es dann im Klassenzimmer vorbei, wenn sie vor knallvollen Reihen Frontalunterricht praktizieren müssen, statt produktiv-lebensnah zu lehren. Dazu werden sie kräftemäßig verheizt, weil es zu wenige von ihnen gibt.

Nehmen wir nur mal ein paar Zahlen: Fast 50 000 junge Menschen verlassen jährlich die Schule ohne Abschluss. Aktuell fehlen bundesweit 300 000 Erzieherinnen und Erzieher. Schulen werden bis 2035 etwa 160 000 unbesetzte Stellen haben.

Damit sich in der Bildungspolitik wirklich etwas ändert, braucht es vor allem mehr Druck. Nicht nur von Organisationen und Gewerkschaft, sondern auch von Eltern und Schülern. Deswegen sind Aktionen wie Bildungsprotesttage in Leipzig und anderswo wichtig. Sonst ist, um zur Bahn zurückzukehren, der Zug bald abgefahren.

