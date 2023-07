Flächen in Leipzig sollen künftig nach Ökologie-Kriterien verpachtet werden

Leipzig. Mehr Bio, mehr Regionalität: Bei der Verpachtung städtischer Landwirtschaftsflächen sollen ökologisch-nachhaltige Produktion und regionale Vertriebe künftig bevorzugt berücksichtigt werden. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Ziel sei, dass sich der Anteil der Öko-Landwirtschaft in Leipzig erhöht und Produkte stärker regional vermarktet werden.

Das geht aus einem neuen Landwirtschaftskonzept hervor. Hintergrund ist, dass in Deutschland bis zum Jahr 2030 etwa 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet werden sollen. Der Stadtrat muss noch abschließend über das Konzept entscheiden.

Keine Verpachtung mehr nach Höchstgebot für landwirtschaftliche Flächen der Stadt

1800 Hektar der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Leipzig sind in städtischem Eigentum. Für rund 800 Hektar laufen zum 30. September dieses Jahres die Pachtverträge aus und sollen in einem neuen Pachtverfahren vergeben werden. Eine Verpachtung nach Höchstgebot ist dabei künftig ausgeschlossen.

Die neue Vergabe soll biologischen Landbau und regional ansässige Landwirtschaft fördern. Dafür werden 17 Kriterien zu Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit berücksichtigt. Dazu zählen unter anderem das Verbot zum Einsatz von Klärschlamm oder gentechnisch modifiziertem Saatgut und Tierfutter.

Bereits im kommenden Pachtjahr 2024/2025 soll das Verfahren für die Verpachtung auf dieser Basis erfolgen. Allerdings eignen sich nur solche Flächen, die langfristig verfügbar sind, da die Umstellung von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft dauert. Die Grundstücke werden daher zunächst von Experten bewertet, welche Bewirtschaftung für die jeweiligen Flächen infrage kommt.

