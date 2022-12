﻿Leipziger Händler „Biomare“ in Insolvenzverfahren – eine Filiale muss schließen

Die Leipziger Handelskette „Biomare“ durchläuft nun ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Im Oktober hatte das Unternehmen eine drohende Zahlungsunfähigkeit öffentlich gemacht. Im Rahmen der Umstrukturierung wurde inzwischen eine Filiale geschlossen.

Leipzig. Das Amtsgericht Leipzig hat das Insolvenzverfahren für die strauchelnde Leipziger Handelskette Biomare eröffnet. Wie aus einer Entscheidung des Gerichts hervorgeht, wurde am 1. Dezember ein entsprechendes Verfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Ziel dabei sei, das Unternehmen unter Beteiligung des bestehenden Managements zu sanieren, hieß es. Der Geschäftsführung wird ein Sachverwalter an die Seite gestellt, sie behält aber die Verfügungsgewalt.