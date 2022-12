﻿Leipziger „Biomare“ offiziell in Insolvenzverfahren – eine Filiale muss schließen

Die Leipziger Handelskette „Biomare“ durchläuft nun offiziell ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung. Im Oktober hatte das Unternehmen eine drohende Zahlungsunfähigkeit öffentlich gemacht. Im Rahmen der Umstrukturierung wurde inzwischen eine Filiale geschlossen.

Eine Filiale von Biomare in Leipzig muss schließen.

Leipzig. Das Amtsgericht Leipzig hat das Insolvenzverfahren der strauchelnden Leipziger Handelskette Biomare eröffnet. Wie aus einer Entscheidung Gerichts hervorgeht, wurde am 1. Dezember ein entsprechendes Verfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Ziel dabei ist, das Unternehmen unter Beteiligung des bestehenden Managements zu sanieren. Der Geschäftsführung wird ein Sachverwalter an die Seite gestellt, sie behält aber die Verfügungsgewalt.

Die laufende Umstrukturierung im Unternehmen macht sich derweil auch für Kundinnen und Kunden bemerkbar: Laut Biomare-Geschäftsführer Malte Reupert hat die Filiale in der Dieskaustraße 130 in Großzschocher Ende November ihren Betrieb eingestellt. Sie war erst im Juni 2021 eröffnet worden. Auf die anderen drei Standorte im Süden und Westens Leipzigs wirkt sich das Verfahren Reuperts Angaben zufolge nicht aus. Die Läden bleiben demnach geöffnet.

Biomare-Chef Malte Reupert ist zuversichtlich

Dass sich der Bio-Händler in einem Insolvenzverfahren erholen möchte, war bereits bekannt. Geschäftsführer Reupert äußerte sich zuversichtlich, dass die begonnene Umstrukturierung gelingt. "Das Unternehmen hat einen gesunden Kern", sagte er. Im Rahmen des Prozesses seien bereits administrative Veränderungen auf den Weg gebracht worden.

Notwendig ist der Schritt nach Darstellung von Biomare vor allem wegen der Inflation: Konsumenten seien aufgrund der anhaltenden Teuerung zurückhaltender beim Einkaufen. Auch der Leipziger Händler berichtet von einer „Kostenexplosion“, etwa für Energie und Mieten. Die Leipziger möchten nun einen Insolvenzplan mit seinen Gläubigern erstellen. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: Die Sanierung scheitert, etwa weil die Gläubiger den Plan ablehnen. Oder er wird von den Gläubigern genehmigt, wodurch die Rettung gelingt.

Biomare vertreibt ausschließlich Bio-Produkte

Im Sortiment des Bio-Händlers befinden sich zu 100 Prozent Produkte biologischen Ursprungs, darunter ein hoher Anteil regionaler Erzeugnisse. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Vordenker und Pionier“ in der Bio-Branche mit dem Ziel, „einen praxistauglichen Weg der Transformation in ein nachhaltiges und insbesondere klimagerechtes Unternehmen zu entwickeln“.

Vor einigen Monaten war Biomare noch auf Expansionskurs: In Markranstädt sollte zu Beginn des kommenden Jahres die erste Filiale außerhalb des Leipziger Stadtgebiets eröffnen. Im Oktober verkündete das Unternehmen aber, die Neueröffnung nicht weiterverfolgen zu können.