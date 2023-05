„Bis 2035 darf es keine Autos mehr geben“ - der Samstag in Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Leipzigs Verkehr muss sich ändern. Darin ist sich ein Großteil der Menschen in der Stadt einig. Nur wie? Die Meinungen dazu könnten kaum weiter auseinander gehen. Grüne Welle für Fußverkehr? Ein besseres Netz der Fahrradwege? Mehr Tramhaltestellen? Ein dichterer Takt der S-Bahnen? Oder mehr Carsharing statt eigener Autos?

Wenn die nächste Haltestelle Hunderte Meter entfernt ist, dann sinkt die Bereitschaft, den ÖPNV zu benutzen. Tino Supplies Umweltbund Ökolöwe

Dass sich die Beziehung zum Pkw ändern wird, glauben nicht nur einzelne Initiativen, sondern auch der ADAC: Das Auto wird nicht ganz verschwinden, aber besonders in Städten eine weniger zentrale Rolle spielen. Leipzig selbst will den Anteil des motorisierten Individualverkehrs bis zum Jahr 2030 auf 30 Prozent senken.

Der Zukunftsforscher Kai Gondlach sagt sogar: Bis 2035 darf es keine Autos mehr in Leipzig geben. Die Zahlen zeigen: In den innenstadtnahen Stadtteilen hat die Zahl privater Pkw zuletzt schon abgenommen. Und ein großer Teil der Verkehrsteilnehmer, die jeden Tag in Leipzig fahren, lebt im Umland. Wer wie auf Leipzigs Straßen unterwegs ist, zeigt der große Faktencheck zum Thema Verkehr.

So viel Metall steht kostenlos in unserer Stadt herum; wir verschenken so viel öffentlichen Raum, weil Menschen ein Auto haben – manchmal halt auch bloß aus Gewohnheit. Kai Gondlach Zukunftsforscher

Wie Leipzig die Vision einer autofreien Stadt erreichen könnte, erzählt Kai Gondlach im Interview - und zeigt nicht nur, was sich dafür in Sachen Parken, Radfahren und ÖPNV alles tun muss, sondern auch an welchen Vorbildern sich Leipzig orientieren kann.

Stöbern, Suchen, Trödeln: Mit dem Frühling ist die Flohmarkt-Saison in Leipzig wieder in vollem Gang. Viele zieht es vor allem an den Wochenenden auf einen der unterschiedlichen Märkte in der Stadt. © Quelle: Dirk Knofe

Wie das Trödeln am Wochenende unter anderem in der Feinkost und auf dem ersten LVZ-Flohmarkt lief, lesen Sie hier.

„Müsste ich nackt sehen“ : Gegen eine Spende können Menschen in Leipzig Parkbank-Paten werden. Damit werden die Bänke in Schuss gehalten und bekommen eine Widmung, von denen manche kurios sind. Was steckt dahinter? : Gegen eine Spende können Menschen in Leipzig Parkbank-Paten werden. Damit werden die Bänke in Schuss gehalten und bekommen eine Widmung, von denen manche kurios sind. Was steckt dahinter? Denise Peikert hat nachgefragt.

„Die Leute schulden mir ein Bier“ : Im Leipziger Süden ist seit einigen Tagen „Snow Taco“ auf dem Wünschmann-Haus zu lesen. Der Eigentümer der Immobilien ist sich sicher, dass er die : Im Leipziger Süden ist seit einigen Tagen „Snow Taco“ auf dem Wünschmann-Haus zu lesen. Der Eigentümer der Immobilien ist sich sicher, dass er die Sprayer sogar kennt . Emma Schmidt hat mit ihm gesprochen.

„Irgendwas ist immer“: „Fomo“ nennt die Generation Smartphone die Angst davor, etwas zu verpassen. Das Ende der Pandemie-Beschränkungen hat die Sorge wieder aufgefrischt. : „Fomo“ nennt die Generation Smartphone die Angst davor, etwas zu verpassen. Das Ende der Pandemie-Beschränkungen hat die Sorge wieder aufgefrischt. Janina Fleischer zeigt, dass das Phänomen manchmal bis in die Leipziger Kultur hineinreicht.

Leipziger Frauenlauf : Ab 9 Uhr werden beim Lauf im Clara-Zetkin-Park Spenden gesammelt, die für die Frauenhäuser in Leipzig zur Verfügung gestellt werden.

Kidical Mass : Als Teil einer weltweiten Bewegung setzt sich eine Fahrraddemo ab 15 Uhr für ein kinder- und radfreundliches Leipzig ein. Start ist am Bundesverwaltungsgericht.

Frühjahrspflanzenmarkt: Im Botanischen Garten können ab 10 Uhr nicht nur die Blütenstände vieler Pflanzenarten angesehen, sondern auch Nutz- und Zierpflanzen sowie Lebensmittel direkt vom Erzeugern von mehr als 40 Ausstellern gekauft werden.

