Bis zu 36 Grad: Leipzig erwartet am Samstag erneut extremen Hitzetag

Leipzig. In der Region Leipzig werden erneut extreme Hitzetage erwartet: Für kommenden Samstag (15.7.) prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) nun Temperaturen bis zu 36 Grad. Aufgrund einer nahenden „Kaltfront“ könnte es in der Nacht zum Sonntag aber auch etwas Entspannung geben – obgleich auch Gewitter möglich sind. Die große Abkühlung ist laut DWD-Meteorologe Jens Oehmichen jedoch nicht zu erwarten: „Es bleibt hochsommerlich.“

Denn von echter Abkühlung kann nicht die Rede sein: Bis zu 30 Grad erwartet der Wetterexperte auch am Sonntag und zu Beginn der kommenden Woche. Regen gebe es, wenn überhaupt, nur vereinzelt. „Örtliche Schauer sind möglich“, so der DWD-Meteorologe. „Aber es wird weiterhin Gebiete in der Region geben, die leer ausgehen“, so Oehmichen. Das wäre dann wohl „Pech im Schauer-Lotto“.

Erneute Temperatur-Rekorde in Leipzig möglich

Bereits am vergangenen Wochenende wurden sachsenweit zahlreiche Tagestemperatur-Rekorde erreicht. An der DWD-Station in Holzhausen zeigte das Thermometer am Sonntag zwischenzeitlich 34,4 Grad an. Das wird am kommenden Samstag wohl auch noch überboten. „Es kann gut sein, dass wieder Tages-Rekorde geknackt werden“, so der Meteorologe. Mit einem Allzeit-Hoch sei bislang zumindest noch nicht zu rechnen. Aber: „Es ist ja erst Mitte Juli. Da ist im Sommer noch einiges möglich.“

Dennoch sei die Hitze am Wochenende zumindest „bemerkenswert“ und für den menschlichen Kreislauf durchaus auch anstrengend, so der Wetterexperte. Ausgerechnet am kommenden Hitze-Samstag findet mit dem Christopher Street Day (CSD) die vermutlich erneut größte Demonstrationen des Jahres in Leipzig statt. Mehrere Zentausend Menschen werden dazu erwartet. Generell von Gefahr will Wetterexperte Oehmichen trotz der Hitze nicht sprechen – lediglich die Gewittertätigkeit sollte weiter im Blick behalten werden.

Die Veranstalterinnen und Veranstalter des CSD haben zudem bereits einige Tipps bekanntgegeben, wie sich Teilnehmende auf die Veranstaltung vorbereiten sollten.

