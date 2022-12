﻿Müssen die Leipziger Angst vor einem Blackout haben?

Viele Menschen sorgen sich wegen der steigenden Energiepreise. Erdgas ist seit der Einstellung der Lieferungen durch Russland zu einem knappen Gut geworden. Was das für die Versorgungssicherheit in Leipzig bedeutet, erklären Experten der Stadtwerke.

Leipzig. Statistisch gesehen erlebt jeder Leipziger einmal in neun Jahren einen Stromausfall. Je nachdem, wo die Ursache für so einen Ausfall liegt, kann die Unterbrechung von nur einigen Minuten bis hin zu mehreren Stunden dauern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber was, wenn der Ausfall noch länger anhält, viel länger? Wenn es zu einem Blackout kommt, der Bundesländer oder gar ganze Staaten erfasst? Ein Szenario, das Bürger und Politiker angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine stärker denn je besorgt und das sich durch die seit September vollständig gestoppten Erdgaslieferungen von Russland nach Deutschland und die Sprengstoffanschläge auf die Ostseepipeline Nord Stream zu einer mehr als nur virtuellen Bedrohung auswachsen kann.

So viele Stromausfälle ereignen sich pro Jahr in Leipzig

50 Stromausfälle im Jahr registrieren die Stadtwerke in ihrem Mittelspannungsnetz, ausgelöst häufig dadurch, dass auf irgendeiner Baustelle in der Stadt ein Bagger ein Kabel „anknabbert“. Nach 40 bis 45 Minuten haben in solchen Fällen die Betroffenen in der Regel wieder Strom. „Die Netze sind redundant verlegt, sodass man dann nur umschalten muss“, erläutert Michael Müller (58), Abteilungsleiter Netzführung bei der Netz Leipzig GmbH. Anders sieht es im Niederspannungsnetz direkt beim Endverbraucher aus. Durchschnittlich 150 Mal im Jahr verzeichnet die Netzgesellschaft dort Störungen, die in der Regel aber auf nur einige wenige Häuser beschränkt sind. Reparaturen ziehen sich dort allerdings im Schnitt acht Stunden hin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist ein Blackout?

Müller gehört auch dem Expertennetzwerk Krisen- und Notfallmanagement beim Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) an. Dieser begann schon lange vor dem Ukraine-Krieg damit, für die Netzbetreiber verbindlich zu regeln, welche Vorkehrungen sie treffen müssen, um Blackouts zu verhindern. Müller selbst redet gar nicht von Blackout, sondern von „langanhaltendem großflächigen Stromausfall“, einer, der mindestens acht Stunden anhält. „Das ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall“, betont er, „und an dieser Einschätzung hat sich in den letzten Jahren, auch durch die aktuellen Ereignisse, nicht viel geändert.“

Michael Müller, Netz Leipzig GmbH: „Der Blackout ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall und an dieser Einschätzung hat sich in den letzten Jahren, auch durch die aktuellen Ereignisse, nicht viel geändert.“ © Quelle: André Kempner

Das passiert, wenn alle auf einmal mit Strom heizen würden

Selbst wenn viele jetzt ihre Gasheizung ausgeschaltet ließen und stattdessen elektrische Heizkörper einschalten würden, käme es nicht zum großen Kollaps, sondern höchstens zu lokal begrenzten Netzüberlastungen. „Wir haben das untersucht“, erzählt Stadtwerke-Netz-Stratege Marius Richter. „Es wäre nicht viel anders, als wenn alle auf einmal den Backofen einschalten würden – es könnte dann zum Ausfall kommen, der wäre allerdings auf einige Häuser begrenzt.“ Preislich würde sich der Einsatz elektrischer Heizgeräte aber sowieso nicht lohnen, „auch wenn das Gas mittlerweile dreimal, der Strom nur doppelt so teuer ist“, so Richter.

Netz-Stratege Marius Richter: „Ein Umstieg von Gasheizung auf elektrische Heizkörper lohnt sich preislich nicht, auch wenn das Gas mittlerweile dreimal, der Strom nur doppelt so teuer ist.“ © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

11,7 Prozent der Stromerzeugung basiert auf Erdgas

Das Stromnetz ist ein komplexes System. Es erfordert ein ausgeklügeltes Management, um darin stabil eine Frequenz von 50 Hertz zu halten und Dysbalancen zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch auszugleichen. Steigt die Frequenz, ist zu viel Strom im Netz. Sinkt die Frequenz, fehlt Strom – zum Beispiel, weil nicht genug Erdgas zum Antrieb der Turbinen in den Kraftwerken zur Verfügung steht. Im ersten Halbjahr 2022 entfielen auf Erdgas immerhin noch 11,7 Prozent der gesamten Stromerzeugung in Deutschland.

Lesen Sie auch

Netzagentur schließt Gasmangellage für diesen Winter aus

Dass es jedoch wegen des russischen Energiekrieges gegen den Westen zu einer Gasmangellage in Deutschland kommen wird, hat die Bundesnetzagentur erst vor wenigen Tagen für diesen Winter nahezu ausgeschlossen. „Wenn der Krieg in der Ukraine jetzt angefangen hätte und unsere Gasspeicher so gefüllt wären wie vor einem Jahr, dann hätte ich mir Sorgen gemacht, wie wir über den Winter kommen“, räumt Netz-Experte Müller ein. Jetzt sind die Gasspeicher randvoll, die Deutschland über mehrere Wochen bringen können. „Und dass Politik und Behörden innerhalb von sechs Wochen über ein Terminal für LNG-Flüssiggas entscheiden, das noch in diesem Jahr in Betrieb geht“, macht ihm Hoffnung, dass Deutschland sich auch im nächsten Jahr mit ausreichend Erdgas versorgen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Absolute Sicherheit gibt es nicht“

Extremwetter, Naturkatastrophen, Cyberangriffe, Terroranschläge – all das kann ebenfalls komplexe Stromausfälle verursachen. „Absolute Sicherheit gibt es nicht“, weiß Müller. „Wir versuchen natürlich vorauszudenken, was passieren könnte, und treffen dementsprechende Vorkehrungen.“ Außerdem durchlaufen die Stadtwerke einen regelmäßigen Zertifizierungsprozess. „Unser Informationssicherheitsmanagementsystem ist State of the Art.“ Es bescheinigt, dass „wir branchenübliche Sicherheitsmechanismen für unsere Steuerungssoftware installiert haben“. Dazu findet Anfang Dezember übrigens das nächste Audit statt.

Kraftwerke und Leitstelle vor Zugriffe von außen geschützt

Kraftwerke und Leitstelle der Stadtwerke seien am besten vor externen Zugriffen gesichert. „Unsere hochautomatisierten Anlagen werden über Leitsysteme gesteuert“, erläutert Uwe Lehnert (62), Leiter der Abteilung Kraftwerke. „Da schauen wir schon, dass es keine offenen Schnittstellen nach draußen gibt, dass das wirklich getrennte Systeme sind, in die niemand von außen eindringen kann.“

Notgestänge sogar für Ersatz einer 110-kV-Freileitung

Schwieriger sei das aber schon bei den umfangreichen Stromnetzen. „Hier haben wir für wichtige Netzabschnitte notwendige Redundanzen geschaffen und können damit nach Umschalten alternativ versorgen“, beschreibt Müller die Herausforderung. Die Stadtwerke haben sich auch mit entsprechendem Material bevorratet und können auf notwendige Firmen zurückgreifen. „Zum Beispiel gibt es Notgestänge“, erklärt er, „damit können wir sogar auf einen sehr ungewöhnlichen Schaden an einer 110-kV Freileitung kurzfristig reagieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Kraftwerke können Strom- und Fernwärmebedarf decken

Technisch sind die Kraftwerke der Stadtwerke zudem in der Lage, den Strom- und Fernwärmebedarf der Stadt zu decken. "Wir haben eine Gas- und Dampfturbinen-Anlage, die mit zirka 180 Megawatt allein schon etwa zwei Drittel der elektrischen Leistung für die Stadt produzieren kann", berichtet Kraftwerkschef Lehnert. Das neu errichtete Gaskraftwerk im Süden liefert weitere 125 Megawatt elektrische Leistung sowie thermisch 160 Megawatt. Zudem betreibt der kommunale Versorger verteilt über die Stadt mehrere kleinere Blockheizkraftwerke. Außerhalb der Stadt produzieren die Stadtwerke dezentral Strom aus Wind- und Sonnenergie. In Bischofferode und Piesteritz unterhalten die Leipziger Biomassekraftwerke, die mit Naturholz befeuert werden und jeweils eine Leistung von 20 Megawatt erreichen.

GuD-Anlage läuft auch mit Heizöl – Vorrat reicht für eine Woche

Die Gas- und Dampfturbine (GuD) in der Eutritzscher Straße garantiert den Stadtwerken zudem eine teilweise Unabhängigkeit vom Erdgas. „In der GuD-Anlage können wir auch leichtes Heizöl verfeuern, was wir aktuell auch tun“, so Lehnert. In zwei 6000 Kubikmeter großen Tanks lagert deshalb Heizöl. „Mit dem Vorrat können wir ungefähr eine Woche Volllast fahren“, rechnet Lehnert und hält die Stromversorgung in Leipzig schon daher für gesichert.

Kraftwerkechef Uwe Lehnert: „In der GuD-Anlage können wir auch leichtes Heizöl verfeuern, was wir aktuell auch tun.“ © Quelle: André Kempner

Die Ölverstromung setzt allerdings große Mengen an aufbereitetem Wasser voraus, das die Temperatur in den Brennkammern senkt. Um das Wasser zu entsalzen, braucht man Chemikalien wie Salzsäure oder Natronlauge, die in der Chemieproduktion als Reststoffe anfallen. Deren Beschaffung in ausreichenden Mengen gestaltete sich zuletzt aufgrund unterbrochener Produktionszyklen jedoch schwieriger. „Das war ein Thema, das die ganze Branche ähnlich wie beim AdBlue bewegt hat“, sagt Lehnert. Mittlerweile seien die Lieferungen jedoch gesichert. „Das ist kein Selbstläufer, man muss da wöchentlich justieren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neues Heizkraftwerk wird das „Notstromaggregat für die Stadt“

Mit dem neuen Heizkraftwerk Süd könnte bei einem künftigen Blackout das Leipziger Stromnetz als elektrische Insel wieder hochgefahren werden. Allerdings funktioniert dieses Back-up-System noch nicht in diesem Winter. © Quelle: André Kempner

Und Lehnert hat in Sachen Versorgungssicherheit noch ein Ass im Ärmel. Denn sollte der von den Stadtwerke-Experten für äußerst unwahrscheinlich angesehene Fall eintreten, dass Leipzig von der überregionalen Stromversorgung abgeschnitten würde, käme dem neuen Gasheizkraftwerk im Süden der Stadt eine besondere Rolle zu, die aus technischer Sicht keines der anderen Leipziger Kraftwerke ausfüllen könnte. „Damit können wir das Leipziger Stromnetz wieder hochfahren“, erläutert Lehnert. Die Stadt würde so zu einer elektrischen Insel werden. Der Energiespeicher, eine leistungsstarke Batterie, den es zum Start der Turbinen braucht, ist schon angeschafft. „Das Kraftwerk wäre dann das große Notstromaggregat für die Stadt und die Batterie ist wie beim Auto der Anlasser“, beschreibt Netz-Experte Müller das Back-up-Paket. „Das ist aber ein Versprechen auf die Zukunft.“ Denn noch fehlen erforderliche Erprobungen. Für diesen Winter ist das Kraftwerk daher noch nicht bereit für den sogenannten Schwarzstart.