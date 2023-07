Blaualgen in Leipziger Gewässern: Seen werden regelmäßig geprüft

Leipzig. Mal passiert es früher, mal später im Jahr: In einigen Seen in Leipzig ist das Baden nicht mehr möglich. Der Grund dafür sind Blaualgen. Wenn die Konzentration zu hoch ist, kann das Baden in den betroffenen Gewässern gesundheitsschädigend sein und krank machen. Betroffen sind oft die kleineren Leipziger Seen wie der Baggersee in Thekla (Naturbad Nordost) und der Auensee.

Bislang gibt die Stadt Leipzig noch Entwarnung für einige Gewässer. Der Kulkwitzer und der Cospudener See, die zuletzt am Montag, 17. Juli, getestet wurden, seien in einem guten Zustand, teilt das Amt für Stadtgrün und Gewässer auf LVZ-Anfrage mit. Auch die sogenannten wilden Badestellen würden regelmäßig gemessen werden. „Im Juni dieses Jahres wurden an keiner dieser Badestellen – Kiesgrube Kleinpösna, Naturbad Südwest, Naturbad Nordost, Kanal Burghausen/Bootsanleger Pappelweg, Paunsdorfer Bogensee – mikrobiologische Auffälligkeiten festgestellt.“ Eine massenhafte Vermehrung der Blaualge hätte im Juni nicht nachgewiesen werden können.

Blaualgen: Nächste Messungen folgen

Ob und in welchen Seen die Blaualgen noch auftreten werden, konnte das Amt nicht genau sagen. Allerdings betreffe es zumeist kleine, stehende Gewässer, die nicht offiziell zum Baden freigegeben sind. In den Naturbädern Nordost und Südwest sowie dem Paunsdorfer Bogensee und dem Auensee wurde in den vergangenen Jahren eine erhöhte Blaualgenkonzentration gemessen und deswegen vom Baden abgeraten. Die nächsten Messungen des Leipziger Gesundheitsamtes sollen in der 29. und 30. Kalenderwoche, 17. bis 30. Juli, stattfinden. Falls Gewässer als gefährlich eingestuft werden sollten, wird die Stadt darüber informieren.

Die Stadt Leipzig hat auf ihrer Internetseite Informationen zu betroffenen Gewässern und Gesundheitsrisiken zusammengetragen. Die Blaualgen, bei denen es sich eigentlich um Bakterien handelt, kommen vor allem im Hochsommer und meist in stehenden Gewässern vor. Sie vermehren sich, wenn es viele warme Tage infolge gibt. Teilweise treibt der Wind die Cyanobakterien in Richtung Ufer, wo sie sich an der Wasseroberfläche sammeln. In der Vergangenheit waren auch Fließgewässer wie der Karl-Heine-Kanal betroffen.

Blaualgen in Leipziger Seen sind eklig bis gefährlich

Gefährlich werden die Blaualgen vor allem in hoher Konzentration. Manche der Algen bilden Gifte, die beim Baden oder Schwimmen krank machen können. Vor allem Säuglinge, Kinder, ältere Menschen mit schwachem Immunsystem und Tiere sind gefährdet. Wenn Hunde sich beispielsweise die Algen aus dem Fell lecken oder am Ufer die verrotteten Pflanzen fressen, kann es für sie sogar tödlich enden.

Die Bakterien können durch intensiven Hautkontakt oder Verschlucken des Wassers verschiedene Symptome auslösen. Dazu gehören Haut- und Schleimhautreizungen, Ohrenschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden bis hin zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Sogar Fieber und Atemnot können die Folge sein. Falls an mehreren Tagen nacheinander Kontakt mit verseuchtem Wasser besteht oder eine große Menge verschluckt wurde, können sich die Symptome verschlimmern.

Betroffene Gewässer erkennen – mögliche Alternativen

Wenn der See bereits muffig riecht und man mit dem bloßen Auge grüne Schlieren ausmachen kann, ist das ein Warnsignal. Außerdem ist die Sicht im Wasser auf unter einen Meter beschränkt. Wenn man als Erwachsener knietief im Wasser steht und die Füße nicht mehr erkennen kann, sollte man vom Baden absehen.

Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig rät im Auensee und im Bogensee Paunsdorf generell vom Baden ab, da hier in den vergangenen Jahren Blaualgen nachgewiesen werden konnte. Dagegen sind große Seen mit guter Wasserqualität explizit empfohlen: Cospudener See, Kulkwitzer See, Zwenkauer See, Störmthaler See, Markkleeberger See, Schladitzer See sind meist ungefährlich.

