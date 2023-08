Leipziger Wasserfest: Blaualgen machen nur kleine Einschränkungen nötig

Leipzig. Ähnelt ein Gewässer vom Erscheinungsbild einer Erbsensuppe, dann rät das Amt für Stadtgrün und Gewässer Leipzig vom Baden ab. Die Gefahr: Es könnten giftige Blaualgen im Wasser sein. Am 4. August hat die Stadt Leipzig zuletzt darüber informiert, dass sich in manchen Gewässern Blaualgen ausgebreitet haben – darunter auch der Karl-Heine-Kanal. Dieser ist einer der Hauptaustragungsorte des am Wochenende stattfindenden Leipziger Wasserfestes. Stellt das ein Problem dar?

„Nein“, sagt Sabine Heymann, die Vorsitzende des Vereins Wasser-Stadt-Leipzig, der das Wasserfest veranstaltet. „Es gibt Stellen, an denen sich Blaualgen ausgebreitet haben – die kennen wir genau und dort finden unsere Aktivitäten zum Glück ohnehin nicht statt.“ Außerdem habe es in den vergangenen Tagen viel geregnet und die Temperaturen seien gesunken, was die Ausbreitung der Blaualgen dämpfe. Dennoch betont Heymann, es werde verhindert, dass im Rahmen des Wasserfestes jemand absichtlich ins Wasser falle. Dies führt zu einer Einschränkung beim sogenannten „Fischerstechen“.

Dieses Jahr wird das sogenannte „Fischerstechen“ in einer abgewandelten Version stattfinden. Man wolle wegen der Blaualgengefahr verhindern, dass Teilnehmer absichtlich ins Wasser fallen. © Quelle: Mathias Orbeck

„Wasser wertet ein Gebiet immer auf“

Beim Fischerstechen handelt es sich um einen alten Fischerbrauch, bei dem meist zwei Mannschaften auf Ruderbooten gegeneinander antreten. Ziel ist es, mit einer Art Speer die Mitglieder der anderen Mannschaft ins Wasser zu stoßen. Der Wettkampf erfreut sich auch beim Leipziger Wasserfest meist großer Beliebtheit – doch dieses Jahr wird es wegen der Blaualgen eine abgeänderte Version des Wettkampfs geben, bei der niemand ins Wasser fallen wird.

Das Besondere am diesjährigen Wasserfest ist, dass erstmalig seit zwölf Jahren wieder Programmpunkte am Lindenauer Hafen ausgetragen werden. Dabei ist der Standort im Leipziger Westen besonders wichtig für das übergeordnete Ziel des Vereins „Wasser-Stadt-Leipzig“, denn: Vom Lindenauer Hafen aus soll sie möglich gemacht werden – die Anbindung des Karl-Heine-Kanals an den Elster-Saale-Kanal. Für dieses Großprojekt, was den Anschluss Leipzigs an das überregionale Wasserstraßennetz bedeuten würde, setzt sich der Verein schon lange ein.

„Das wäre für die ganze Region Leipzig-Halle gut“, sagt Sabine Heymann. „Wasser wertet ein Gebiet immer auf.“ Das könne man beispielsweise an der Nonnenstraße im Leipziger Westen sehen, der Kanal gebe der gesamten Gegend um Schleußig und Plagwitz eine höhere Lebensqualität.

Der Karl-Heine-Kanal wertet die Gegend zum Wohnen auf. Zum Baden eignet sich das Gewässer allerdings weniger, da die Gefahr des Blaualgenbefalls besteht. © Quelle: Christian Modla

Vorsicht bei muffigem Geruch und grünem Wasser

So schön Wasser in einem Stadtteil ist, bevor es zum Baden genutzt wird, sollte man laut Amt für Stadtgrün und Gewässer dessen Qualität prüfen. Oft könne man einen Blaualgenbefall bereits an einem leicht muffigen Geruch oder dem Aussehen erkennen. Es kann sich um eine Ausbreitung der giftigen Blaualgen handeln, wenn sich das Wasser grün färbt oder sich Schlieren und Flocken im Wasser bilden. Ein Tipp lautet: Wenn ein erwachsener Mensch knietief im Wasser steht und seine eigenen Füße nicht mehr sehen kann, ist die Qualität des Wassers gering. Dann sollte auf das Baden und auf andere Wassersportarten verzichtet werden.

Besonders gefährdet durch das Gift der Blaualgen sind Säuglinge, Kinder, ältere Personen, Menschen mit Abwehrschwäche und Haustiere wie beispielsweise Hunde. Haben diese Menschen oder Tiere direkten Kontakt mit den Pflanzen oder verschlucken größere Mengen des Wassers, kann es unter anderem zu Fieber, Atemnot oder Übelkeit kommen.

Laut Veranstalterin ist das Wasserfest für Menschen aller Altersgruppen geeignet. © Quelle: Christian Modla

Für das diesjährige Wasserfest sollten die Blaualgen allerdings keine Gefahr darstellen, da die Aktivitäten nicht an den betroffenen Standorten stattfinden und zudem kein direkter Kontakt mit dem Wasser besteht. Mitveranstalterin Sabine Heymann hofft auf um die 20 000 Besucherinnen und Besucher am Wochenende und auf angenehmes Wetter. „Es wird ein Fest für Menschen aller Altersgruppen – für die ganze Familie“, sagt Heymann.

